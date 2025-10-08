Puro Deporte

¿Es cierto que el Estadio Nacional estará lleno de aficionados nicaragüenses? Esto dice la Fedefútbol

Hasta el momento se han vendido 11 mil entradas y 3 mil más de regalías

Por Milton Montenegro

En la Federación Costarricense de Fútbol esperan una buena asistencia para el partido eliminatorio del lunes próximo entre la Selección Nacional y Nicaragua.








Selección de Costa RicaNicaragua
Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

