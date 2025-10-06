Así va la tabla de posiciones de las selecciones de Centroamérica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

El panorama en Centroamérica rumbo al Mundial 2026 comienza a definirse: conozca qué selecciones lideran sus grupos y cuáles están en riesgo de quedar fuera.

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 comienzan a tomar forma en la región centroamericana.

Tras disputarse las dos primeras jornadas de la última ronda de las eliminatorias, algunos equipos ya dieron un paso firme hacia la clasificación, mientras otros necesitan reaccionar en los próximos compromisos.

En el Grupo A, Surinam se colocó como líder con cuatro puntos, luego de una victoria y un empate. El Salvador le sigue de cerca con tres unidades, mientras Panamá suma dos y Guatemala apenas uno.

Los salvadoreños aún tienen margen para escalar posiciones si logran aprovechar sus siguientes partidos, mientras que los chapines quedaron obligados a sumar para no despedirse de la cita mundialista.

Por su parte, en el Grupo B, Jamaica es el único conjunto con paso perfecto tras ganar sus dos encuentros y acumular seis puntos. Curazao ocupa el segundo lugar con cuatro, Trinidad y Tobago tiene uno y las Islas Bermudas cierran sin unidades.

En el Grupo C, la Selección de Honduras lidera con cuatro puntos tras empatar un juego y ganar otro. Costa Rica ocupa el segundo puesto con dos empates, mientras que Haití también tiene dos y Nicaragua suma uno.

Los dirigidos por Miguel Herrera aún no logran su primera victoria, pero mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Además, en el ranking de segundos lugares, que definirá parte de los clasificados, Curazao encabeza con cuatro puntos, seguido por El Salvador con tres y Costa Rica con dos.

La próxima jornada será clave para determinar qué selecciones centroamericanas se acercan al sueño mundialista y cuáles verán comprometidas sus opciones de seguir con vida en la eliminatoria.