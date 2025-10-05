Róger Rojas señala cuál sería un error garrafal en partido Honduras vs. Costa Rica

Róger Rojas está convencido de que los pequeños detalles marcarán diferencia en el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica, en la eliminatoria mundialista.

El exdelantero Róger Rojas nació en Honduras, jugó en la “H” y ama a su país; pero también no titubea en afirmar que le debe la vida a Costa Rica, a esta tierra que califica como “pura vida”, al ser donde se le practicó el trasplante del riñón que le donó su hermano Luis.

Por todo eso, confiesa que hasta le resulta difícil hablar del partido eliminatorio que se disputará el 9 de octubre entre Honduras y la Selección de Costa Rica, en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

Sin embargo, al dejar los sentimientos de lado y enfocarse estrictamente en lo futbolístico, “Ro-Ro” afirma que a la “H” y a la Sele les espera un “partido muy difícil”.

“Es un partido de mucha concentración, se juega una clasificación a un Mundial y como hondureño tengo que apoyar a mi país, a mi Selección. Por otro lado, también con el sentimiento de Costa Rica.

”Creo que va a ser un partido de detalles, es un partido de alta concentración. Un partido de detalles, la mínima va a influir mucho en este partido”, advirtió Róger Rojas.

Después de decir eso, el exfutbolista que desde hace un mes forma parte de un programa de radio en su país, señaló lo que considera que sería un error garrafal.

“Siento mucha presión de parte de Costa Rica y también de parte de Honduras. Aunque Honduras tiene dos puntos más, ahora que estoy en la radio yo le digo a la prensa hondureña que no armemos el triunfalismo, porque puede ser un error.

”Entonces, Costa Rica es un rival duro, difícil, de respeto, es un clásico Centroamericano; pero yo lo defino así, un partido de alta concentración y el que cometa más errores es el que va a perder”, apuntó el exgoleador de Olimpia y Alajuelense.

“Ro-Ro” insistió en que esa partida de ajedrez entre Reinaldo Rueda y Miguel “Piojo” Herrera no será nada sencilla, mucho menos en un ambiente para Honduras a favor y en contra para Costa Rica.

“Al final no juega, pero siempre impone y creo que ahorita nosotros los hondureños estamos como más ilusionados por la diferencia de puntos que tenemos, pero sí va a ser un partido muy difícil, complicado y creo que a Honduras el calendario le favorece”, comentó.

Sobre la convocatoria que hizo Reinaldo Rueda para los partidos de Honduras contra Costa Rica y Haití, “Ro-Ro” detalló que de cierto modo puede tildarse de sorpresiva, al incluir a dos muchachos que van por primera vez.

Se trata de Nayrobi Vargas, quien juega en Alemania; así como Leonardo Posadas, que nació en suelo germano, pero su madre es catracha.

No obstante, “Ro-Ro” cree que la intención con esos futbolistas es que vayan integrándose a una Selección Nacional de Honduras, que han estado en Alemania, y que es una manera para que ellos vivan lo que es el ambiente en una eliminatoria mundialista.

Sobre los demás, dijo que son los jugadores que han estado en el proceso. Y que es muy lógico. Eso sí, los que no son habituales en convocatorias y que juegan en la liga hondureña son Deyron Martínez y Raúl García.

“El profe Rueda y el ‘Piojo’ Herrera no van a venir a inventar y estoy de acuerdo con ellos. A estas alturas vos tenés que llamar a tu base. Ya un jugador nuevo para probar ahorita, es difícil”, destacó.

Después de dos partidos disputados, Honduras encabeza el grupo C de la última parada de la eliminatoria mundialista de Concacaf con cuatro puntos; Costa Rica y Haití tienen dos unidades, mientras que Nicaragua suma un punto.

Eliminatoria de Concacaf al rojo vivo

¿Cómo se juega la última etapa de la eliminatoria de Concacaf? Recordemos que en esta fase hay 12 equipos, que se dividieron en tres cuadrangulares.

Los primeros lugares de cada cuadrangular tendrán el boleto asegurado; por su parte, los dos mejores segundos irán a un repechaje intercontinental.

Es decir, uno de los tres segundos lugares quedará eliminado de inmediato. Y en este momento sería Costa Rica, pero quedan cuatro partidos, y la Selección Nacional necesita ganar.

Los partidos que faltan en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf

9 de octubre

Nicaragua vs. Haití, 6 p. m.

Honduras vs. Costa Rica, 8:06 p. m.

13 de octubre

Honduras vs. Haití, 6 p. m.

Costa Rica vs. Nicaragua, 8:06 p. m.

13 de noviembre

Haití vs. Costa Rica, 6 p. m.

Nicaragua vs. Honduras, 8:06 p. m.

18 de noviembre

Costa Rica vs. Honduras, 7 p. m.

Haití vs. Nicaragua, 7 p. m.