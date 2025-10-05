Puro Deporte

Róger Rojas señala cuál sería un error garrafal en partido Honduras vs. Costa Rica

Recuerde cómo está el panorama y cuáles son los partidos que le quedan a la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista

Por Fanny Tayver Marín
Róger Rojas está convencido de que los pequeños detalles marcarán diferencia en el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica, en la eliminatoria mundialista.
Róger Rojas está convencido de que los pequeños detalles marcarán diferencia en el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica, en la eliminatoria mundialista. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







