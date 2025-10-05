Miguel ‘Piojo’ Herrera y su plan más rápido: Selección de Costa Rica aplicará estrategia relámpago en visita a Honduras

Miguel “Piojo” Herrera hizo cambios en la Selección de Costa Rica con respecto a algunos nombres en la convocatoria, pero lo que se mantiene igual es la logística para partidos de visita en la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026.
Aquella estrategia que se utilizó el mes pasado en la visita a Nicaragua, de permanecer el menor tiempo posible fuera del país, sigue exactamente igual para lo que será el juego del 9 de octubre contra Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.
¿Qué hará la ‘Sele’ en estos días? La Tricolor se entrenará a doble sesión el lunes y el martes, en las instalaciones del Proyecto Gol.
Según informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol), tres jugadores brindarán declaraciones a la prensa el martes. Ese mismo día, los medios de comunicación podrán observar los primeros 15 minutos de la práctica.
El miércoles 8 de octubre será día de entrenamiento y de viaje con todas las comodidades, como siempre.
Por la mañana, la Mayor sostendrá su último ensayo antes de viajar a Honduras. De igual forma, la prensa verá los primeros 15 minutos.
A las 11:30 a. m., en el auditorio del Proyecto Gol será la rueda de prensa de Miguel “Piojo” Herrera y un jugador.
Después de eso, la Selección de Costa Rica se marchará a las 12:45 p. m. al aeropuerto, porque a las 2 p. m. despegará el vuelo chárter que llevará a la delegación patria hasta San Pedro Sula.
La Fedefútbol comunicó que cuando la Tricolor llegue a Honduras, no se brindarán declaraciones.
El partido entre Honduras y Costa Rica será el jueves 9 de octubre, a las 8:06 p. m. y tras el pitazo, los integrantes de la Sele regresarán a su hotel de concentración para bañarse y rápidamente irse al aeropuerto, porque de una vez emprendarán su regreso a territorio nacional.
El viaje relámpago forma parte de la estrategia. Es más, el propio Miguel “Piojo” Herrera había confesado a La Nación desde finales de agosto que esa disposición se ejecutaría en todos los partidos de visita de la Sele.
“En los lugares donde nos toca ir y lo que se acostumbra también es como estar el menor tiempo posible en ese lugar. Esa va a ser la tendencia que vamos a tener ahora en nuestros partidos de visita.
”Es nuestra idea, salir un día antes, llegar tarde, comer, cenar, vamos a la cancha para verla, ni siquiera vamos a entrenar ni nada. A dormir, jugar y regresar. Terminado el partido nos regresamos”, comentó Miguel Herrera a este medio.
La medida de estar el menor tiempo posible en territorio rival obedece en que para él no hay como entrenar en casa, pero a la vez, porque el margen entre un partido y otro es muy corto.
Después de ese desafío de visita en Honduras, la Selección de Costa Rica recibirá a Nicaragua, el 13 de octubre, en el Estadio Nacional.