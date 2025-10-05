Miguel ‘Piojo’ Herrera y su plan más rápido: Selección de Costa Rica aplicará estrategia relámpago en visita a Honduras

Miguel Herrera procura que la Selección de Costa Rica esté el menor tiempo posible fuera del país durante los partidos de la eliminatoria mundialista.

Miguel “Piojo” Herrera hizo cambios en la Selección de Costa Rica con respecto a algunos nombres en la convocatoria, pero lo que se mantiene igual es la logística para partidos de visita en la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Aquella estrategia que se utilizó el mes pasado en la visita a Nicaragua, de permanecer el menor tiempo posible fuera del país, sigue exactamente igual para lo que será el juego del 9 de octubre contra Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

LEA MÁS: Exmundialistas ticos comparten corazonada para el desafiante partido Honduras vs. Costa Rica

¿Qué hará la ‘Sele’ en estos días? La Tricolor se entrenará a doble sesión el lunes y el martes, en las instalaciones del Proyecto Gol.

Según informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol), tres jugadores brindarán declaraciones a la prensa el martes. Ese mismo día, los medios de comunicación podrán observar los primeros 15 minutos de la práctica.

LEA MÁS: Fedefútbol da noticia de última hora sobre Celso Borges

El miércoles 8 de octubre será día de entrenamiento y de viaje con todas las comodidades, como siempre.

Por la mañana, la Mayor sostendrá su último ensayo antes de viajar a Honduras. De igual forma, la prensa verá los primeros 15 minutos.

A las 11:30 a. m., en el auditorio del Proyecto Gol será la rueda de prensa de Miguel “Piojo” Herrera y un jugador.

Después de eso, la Selección de Costa Rica se marchará a las 12:45 p. m. al aeropuerto, porque a las 2 p. m. despegará el vuelo chárter que llevará a la delegación patria hasta San Pedro Sula.

La Fedefútbol comunicó que cuando la Tricolor llegue a Honduras, no se brindarán declaraciones.

LEA MÁS: Drama en la Selección de Costa Rica: Celso Borges deja el entrenamiento entre lágrimas

El partido entre Honduras y Costa Rica será el jueves 9 de octubre, a las 8:06 p. m. y tras el pitazo, los integrantes de la Sele regresarán a su hotel de concentración para bañarse y rápidamente irse al aeropuerto, porque de una vez emprendarán su regreso a territorio nacional.

El viaje relámpago forma parte de la estrategia. Es más, el propio Miguel “Piojo” Herrera había confesado a La Nación desde finales de agosto que esa disposición se ejecutaría en todos los partidos de visita de la Sele.

“En los lugares donde nos toca ir y lo que se acostumbra también es como estar el menor tiempo posible en ese lugar. Esa va a ser la tendencia que vamos a tener ahora en nuestros partidos de visita.

”Es nuestra idea, salir un día antes, llegar tarde, comer, cenar, vamos a la cancha para verla, ni siquiera vamos a entrenar ni nada. A dormir, jugar y regresar. Terminado el partido nos regresamos”, comentó Miguel Herrera a este medio.

LEA MÁS: El tiro libre del horror de la Selección de Costa Rica ante Haití le costó la convocatoria a un jugador

La medida de estar el menor tiempo posible en territorio rival obedece en que para él no hay como entrenar en casa, pero a la vez, porque el margen entre un partido y otro es muy corto.

Después de ese desafío de visita en Honduras, la Selección de Costa Rica recibirá a Nicaragua, el 13 de octubre, en el Estadio Nacional.