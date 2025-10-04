Sorpresas de última hora en la Selección de Costa Rica para ir a la guerra contra Honduras y Nicaragua

La Selección de Costa Rica se alista para juegos claves ante Honduras y Nicaragua, esto con hombres como Kendall Waston, Celso Borges, entre otros.

La Selección de Costa Rica tendrá sorpresas para sus juegos eliminartorios contra Honduras y Nicaragua, el 9 y 13 de octubre respectivamente. Al conjunto patrio regresarán Allan Cruz, Kendall Waston, Esteban Alvarado, Warren Madrigal y Celso Borges.

De esta forma se confirma que Miguel Herrera buscó jugadores con mayor experiencia en juegos definitorios como Waston y Borges, además de que confirmó más peso en la zona media con Allan Cruz.

El caso de Esteban Alvarado se da ante la ausencia de Patrick Sequeira, el portero del Casa Pia de Portugal presenta una dolencia que le impidió ser llamado.

Noticia en desarrollo.