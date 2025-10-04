El tiro libre del horror de la Selección de Costa Rica ante Haití le costó la convocatoria a un jugador

Ariel Lassiter se lamentó junto a los demás jugadores de la Selección de Costa Rica por no conseguir los tres puntos ante Haití.

Costa Rica empataba 3 a 3 contra Haití en el Estadio Nacional. El equipo tico buscaba por todos los medios llegar al 4-3 para asegurar sus primeros cuatro puntos en la tercera ronda de la eliminatoria mundialista, cuando se produjo una falta cerca del área rival. No obstante, los dos jugadores encargados de ejecutar la jugada —Ariel Lassiter y Alejandro Bran— realizaron una acción que incluso fue criticada por el entrenador Miguel Herrera.

Al final, Lassiter terminó sacando un remate que ni siquiera superó la barrera, y la Selección Nacional dejó ir una clara oportunidad para anotar. El técnico Herrera salió visiblemente molesto y, en la conferencia de prensa, sentenció:

“La última jugada debía ser un centro a gol: era la última jugada del encuentro, y no entiendo por qué de repente se les ocurre hacer esas cosas”, manifestó.

El tiro libre que enojó a Miguel Herrera y todo un país pic.twitter.com/7SlLzMyUZS — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Ahora, en la convocatoria de octubre, Herrera no incluyó a Lassiter entre sus llamados. De hecho, los zagueros convocados fueron: Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Kendall Waston, Joseph Mora y Carlos Mora.

El único jugador que tiene como posición natural la lateral izquierda es Joseph Mora, aunque por ese sector también podrían desempeñarse Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas.

Lassiter milita en el Portland Timbers de la MLS, donde acumula 20 apariciones y una asistencia.

Por otra parte, el otro responsable de aquella jugada que enfureció a Herrera, Alejandro Bran, sí está entre los convocados por el técnico mexicano para los duelos contra Honduras y Nicaragua.

La Selección de Costa Rica se enfrentará a los catrachos el 9 de octubre en Honduras, mientras que el 13 recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional.