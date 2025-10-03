Puro Deporte

Selección de Costa Rica sufre primera baja para partidos eliminatorios

Miguel ‘Piojo’ Herrera tendrá que tomar decisiones ante esa noticia de última hora

Por Fanny Tayver Marín
Entenamiento de la Selección Nacional
Miguel 'Piojo' Herrera dará su lista de convocados este sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

