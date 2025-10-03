Selección de Costa Rica sufre primera baja para partidos eliminatorios

Miguel “Piojo” Herrera ni siquiera ha dado la lista oficial de convocados para los partidos eliminatorios contra Honduras (9 de octubre) y Nicaragua (13 de octubre) y ya se le cayó un soldado.

La Federación Costarricense de Fútbol emitió un comunicado oficial informando que Patrick Sequeira presentó una molestia de tobillo este viernes, en el calentamiento previo a su juego de torneo oficial con su club, Casa Pía.

El jugador ya había presentado una lesión similar el pasado 27 de septiembre, al sufrir un esguince grado I en el tobillo derecho.

Según el reporte de la Fedefútbol, el cuerpo técnico del club decidió que Patrick Sequeira haga su recuperación en Portugal, razón por la cual no formará parte de la convocatoria de Costa Rica para el mes de octubre.