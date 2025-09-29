Fútbol

Confirmado: Celso Borges vuelve a la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica contará con el regreso de Celso Borges, un mundialista de 2014, 2018 y 2022

Por Esteban Valverde
Celso Borges confesó que Bryan Ruiz ha insistido mucho en trabajar cobros de ese tipo con él y salió ese gol olímpico en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Celso Borges vuelve a la Selección de Costa Rica luego de ser clave en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotógrafo)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

