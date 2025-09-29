Confirmado: Celso Borges vuelve a la Selección de Costa Rica

Celso Borges vuelve a la Selección de Costa Rica luego de ser clave en Alajuelense.

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel Piojo Herrera, confirmó el llamado de Celso Borges para el microciclo de trabajo que tendrá el conjunto patrio de cara a los partidos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua, los cuales serán el 9 y 13 de octubres, respectivamente.

El plantel tendrá entrenamientos del 1° de octubre al 4 del mismo mes para que luego Miguel Herrera haga el llamado definitivo de los hombres que le harán frente a los vitales compromisos.

Entre los nombres más llamativos para el trabajo, además de Borges destaca la presencia del delantero del Saprissa Warren Madrigal, quien viene recuperándose de una fractura de peroné que lo marginó de las canchas por tres meses y medio.

Madrigal ingresó de cambio ante Cartaginés, al minuto 63, en un complicado partido bajo la lluvia que finalmente los morados terminaron ganando.

Además, también está el volante del Herediano, Allan Cruz.

Por otra parte, no están hombres que se mencionaron para formar parte de la nómina, como Kendall Waston, Johan Venegas o Marco Ureña.

El timonel del conjunto nacional, en unas declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), aseguró que está contento con lo que ha visto de los futbolistas del torneo nacional.

“Lo principal es que los muchachos locales van ganando espacio. Hay algunos que no conozco pero los veremos en entrenamientos. Queremos tomar decisiones”, afirmó.

El DT insistió que él no ha visto un mal desempeño de Costa Rica, pese a solo tener dos puntos de seis posibles.

“Todo el equipo lo veo bien, pero hay cosas que te hacen crecer. Estas eliminatorias son difíciles, entonces hay que seguir trabajando con ellos, que aprendan de los errores”, finalizó.

Celso Borges es, sin duda, el regreso más llamativo en el plantel costarricense, ya que él asistió hasta el momento a tres mundiales: 2014, 2018 y 2022. Además, lideró ese proceso junto con hombres como Keylor Navas, Bryan Ruiz y Óscar Duarte, entre otros.

Por otra parte, el volante es el futbolista con más apariciones con la camisa nacional, al sumar 167 partidos jugados.

En la actualidad, el exjugador del Deportivo La Coruña de España se encuentra con su club, Alajuelense, en Honduras, para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, sin embargo su presencia no está garantizada.

El jugador viajó a Honduras en condición de duda, esto porque no estuvo contra Puntarenas el fin de semana, ya que según informó la Liga, Borges presentó una dolencia muscular.

Pese a esto, todo hace indicar que el futbolista sí estará con los manudos y regresando de Honduras deberá reportarse ante Miguel Herrera.

LEA MÁS: Miguel Piojo Herrera premia a Creichel Pérez con una convocatoria a la Selección después de escándalo con Alajuelense

Una de las críticas que recibió El Piojo, luego de los duelos contra Nicaragua y Haití, fue que al equipo le faltó manejo de juego eliminatorio, es decir, manejar la ventaja que se había conseguido tanto en Managua como en el Estadio Nacional.

La apuesta es que la experiencia de Borges ayude a controlar ese tipo de situaciones, gracias a su experiencia.

Celso había renunciado públicamente a la Selección el año anterior, e incluso la Fedefútbol publicó un mensaje de agradecimiento. Sin embargo, el volante se manifestó dispuesto a regresar si lo volvían a tomar en cuenta.

Los convocados: