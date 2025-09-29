Miguel Piojo Herrera premia a Creichel Pérez con una convocatoria a la Selección después de escándalo con Alajuelense

Creichel Pérez, convocado a la Selección por Miguel "Piojo" Herrera, pese al escándalo de indisciplina.

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, decidió convocar al volante de Alajuelense Creichel Pérez al microciclo de trabajo para los partidos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua, este 9 y 13 de octubre respectivamente.

Pese a que Pérez está metido en el ojo del huracán, porque fue separado por la Liga del viaje a Honduras para disputar la Copa Centroamericana -por irse de fiesta el día antes del viaje a territorio catracho- el timonel patrio sí decidió darle chance de estar con el conjunto de ‘todos’.

Pérez había llegado a la Selección de Costa Rica para la primera fecha de la tercera ronda eliminatoria, donde fue llamado pero no tuvo participación ni ante Haití y tampoco contra Nicaragua.

El volante es uno de los futbolistas de mejor rendimiento en los erizos, no obstante a nivel de disciplina el futbolista acarrea un proceso interno, situación confirmada por la propia institución rojinegra.

“Son detalles internos que no corresponde hablar públicamente, pero hubo una equivocación por parte de algunos jugadores y se está actuando conforme al reglamento interno”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, ante una consulta de La Nación, en el aeropuerto Juan Santamaría.

El jugador en sus redes sociales colocó un mensaje esta mañana.

“Es de valientes aceptar los errores cometidos. Hoy solo quiero pedir una disculpa a las personas que confiaron en mí”, apuntó Creichel Pérez.

Un mensaje que acompañó con dos emojis: unas manos rezando y un corazón.

Pérez fue llamado para un microciclo con futbolistas del torneo nacional entre el 1.° y el 4 de octubre previo a la convocatoria definitiva para los partidos eliminatorios.