Esto dijo Creichel Pérez luego de su acto de indisciplina con Alajuelense

Creichel Pérez fue el segundo jugador de Liga Deportiva Alajuelense que se pronunció, aceptando su error.

Después de que John Paul Ruiz escribió un mensaje enigmático, Creichel Pérez también decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram tras incurrir en un acto de indisciplina y quedar fuera del viaje a Honduras con Liga Deportiva Alajuelense.

El volante lo hizo en una historia de Instagram, sin necesidad de escribir muchas palabras.

“Es de valientes aceptar los errores cometidos. Hoy solo quiero pedir una disculpa a las personas que confiaron en mí”, apuntó Creichel Pérez.

Un mensaje que acompañó con dos emojis: unas manos rezando y un corazón.

