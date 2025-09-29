¿Los despedirán? Esto responde Alajuelense sobre los cuatro jugadores que se fueron de fiesta

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar "Macho" Ramírez se enfrenta a una situación de indisciplina de jugadores, mientras prepara el crucial partido ante Motagua.

Tegucigalpa, Honduras.- Liga Deportiva Alajuelense se enfoca en su prioridad inmediata en el campo de juego que es ir en busca de revertir la serie contra Motagua para avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, y de paso, conseguir el pase directo a la Copa de Campeones de Concacaf.

Ese es el gran reto de la Liga para este martes 30 de setiembre en el Estadio “Chelato” Uclés en Tegucigalpa, en una serie que va perdiendo por 1-0 contra Motagua.

Después de eso, en el club llamarán a cuentas a los jugadores que incurrieron en un error, al irse de fiesta el sábado por la noche y hasta la madrugada del domingo.

Esa situación tiene indignados a la mayoría de liguistas, que consideran una irresponsabilidad lo hecho por Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

Será hasta que el equipo regrese a territorio nacional cuando Alajuelense defina qué tipo de decisiones se tomarán, porque más allá de bajarlos del avión, el gerente deportivo del club, Carlos Vela, indicó que lo que pase no se dirá públicamente, pero que se aplicará el reglamento interno.

Los cuatro futbolistas tienen contrato con Alajuelense y muchos aficionados se consultan si cabe la posibilidad de que el equipo los despida.

Sin embargo, el propio Carlos Vela fue muy claro al afirmar sobre lo ocurrido que “son detalles internos que no corresponde hablar públicamente, pero sí hubo una equivocación por parte de algunos jugadores y se está actuando conforme al reglamento interno”.

¿Qué va a pasar con estos futbolistas que tienen contrato? “Los jugadores van a seguir en el plantel”, afirmó Carlos Vela.

A través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, −herramienta gratuita de La Nación que cuenta con más de 25.000 seguidores−, se planteó esta consulta: ¿Cuál es su sentir sobre lo ocurrido con los cuatro jugadores que incurrieron en un acto de indisciplina?

Y estas fueron las opciones planteadas, con los resultados recopilados. En apenas una hora tras lanzarse la pregunta se habían recibido 440 respuestas.

- No puede ser, respeten a LDA: 44 votos (9%).

- Se necesitan medidas fuertes: 360 votos (81,81%).

- Qué decepción: 14 votos (4%).

- No me sorprende: 22 votos (5%).

