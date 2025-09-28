¿Quiénes viajaron con Alajuelense a Honduras? Estos son los 22 futbolistas en lista y los cuatro castigados que no subieron al avión

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Creichel Pérez es uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que se vieron implicados en una situación de indisciplina.

Liga Deportiva Alajuelense salió del país sin los cuatro futbolistas que se fueron de fiesta en las horas previas al viaje a Honduras, de cara al partido definitivo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar estaban dentro de los escogidos para ir a Honduras, pero el club aplicó el reglamento internó y podría decirse que la Liga los bajó del avión.

Una situación totalmente opuesta a la de ellos la protagoniza Celso Borges.

El capitán rojinegro forma parte de la delegación manuda, pero aún es temprano para saber si podrá jugar o no este martes 30 de setiembre contra Motagua, en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

En la Liga tomaron la decisión de que el volante sea parte de esta misión, en la que Alajuelense va perdiendo la serie por 1-0.

“Celso es un personaje muy importante en el plantel, él está llevando a cabo su recuperación, tiene una ligera molestia muscular, pero nada grave, o que sea de mucho tiempo”, comentó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela.

Sin embargo, aún no hay nada definido, porque si juega o no dependerá en gran parte de cómo se encuentre el mediocampista.

Celso Borges viajó con Liga Deportiva Alajuelense rumbo a Honduras. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Estamos viendo la posibilidad de que pueda tener minutos en Honduras y si no, pues que acompañe al grupo y que siga su proceso de recuperación”, apuntó Carlos Vela.

Otros jugadores que forman parte de esta comitiva son Farbod Samadián, Elián Quesada, Tristan Demetrius, Charles Fostner y Joel Campbell.

Los 22 futbolistas que Alajuelense lleva a Honduras

Porteros: Washington Ortega, Bayron Mora y Johnny Álvarez.

Defensas: Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Isaac Badilla, Farbod Samadián y Elián Quesada.

Volantes: Celso Borges, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Michel, Tristan Demetrius y Charles Forstner.

Delanteros: Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros, Joel Campbell, Diego Campos y Doryan Rodríguez.

La agenda de Alajuelense

Las últimas horas han sido de trajín y desgaste para Liga Deportiva Alajuelense.

Después del empate (2-2) del viernes entre la Liga y Puntarenas FC, los rojinegros efectuaron un trabajo de recuperación el sábado.

Para el domingo, los jugadores estaban citados a las 6 a. m. en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para el entrenamiento del día y almorzar, antes de salir hacia el aeropuerto Juan Santamaría.

Como ya no hay vuelos directos a Honduras, la Liga salió de Costa Rica a las 3:05 p. m. rumbo a El Salvador, donde llegó a las 4:25 p. m.

La agenda incluye una escala en territorio cuscatleco y a las 5:50 p. m., parte el otro vuelo que aterriza a las 6:40 p. m. en Comayagua, Honduras.

Al salir de esa terminar aérea, el bicampeón de Centroamérica tiene que hacer un traslado de 80 kilómetros en autobus para llegar hasta Tegucigalpa.

En un día largo para la Liga, que empezó antes de las 6 a. m., el descanso y la alimentación resultan vitales, como lo marca la pauta cuando se está en competencia de alto rendimiento.

