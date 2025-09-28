Escándalo de indisciplina en Alajuelense: cuatro jugadores se pierden el viaje a Honduras por irse de fiesta

Carlos Vela confirmó que cuatro jugadores de Liga Deportiva Alajuelense tomaron una decisión incorrecta antes del viaje a Honduras.

Los tiquetes de avión que Liga Deportiva Alajuelense tenía reservados para Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar se cancelaron, luego de que el club tomó la determinación de que ellos no harán el viaje a Honduras, por una situación de indisciplina.

Todos los jugadores estaban citados para presentarse este domingo a las 6 a. m. al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, pero cuando ellos llegaron, en el club se percataron fácilmente que no estaban en condiciones propias para la práctica, ni para el viaje.

Una salida nocturna que se extendió hasta la madrugada les trajo problemas a los futbolistas y en la Liga no toleraron la situación.

“Son detalles internos que no corresponde hablar públicamente, pero hubo una equivocación por parte de algunos jugadores y se está actuando conforme al reglamento interno”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, ante una consulta de La Nación, en el aeropuerto Juan Santamaría.

El mexicano no quiso dar mayores detalles, pero insistió en que se trataba de la aplicación del reglamento interno que se hace todo el tiempo, todos los días.

¿Qué pasará ahora con ellos? “Serán todos los pasos acorde al reglamento interno que los futbolistas lo conocen, pero no tendría por qué ser una repercusión pública más allá de lo que se está viendo con el viaje”, respondió Carlos Vela.

El gerente deportivo dijo que esta decisión no corresponde a un asunto de imagen.

“Yo creo que por concepto colectivo y de rendimiento hay cosas que se tienen que gestionar y no es nada fuera de orden de lo que se pueda ver a lo largo de los años en cualquier lugar y simplemente es tener una buena gestión y que en este caso los que hayan cometido alguna equivocación tengan la madurez suficiente para no volverlo a hacer. Son cuatro jugadores y todos iban a viajar”, recalcó.

Además, indicó que Alajuelense corrió para hacer la modificación en las reservas.

“El protocolo normal de un cambio de pasajero, de viaje, pudo haber habido una lesión en el entrenamiento y se hubiese tenido que seguir los mismos pasos. Entonces, en ese sentido no trastoca nada. Quisiera ser enfático en que los objetivos son los mismos y que tenemos plena confianza en los jugadores que están haciendo el viaje”, recalcó.

Insistió en que al cuerpo técnico claramente le trastocó un poco la planificación del partido contra Motagua, que será el martes 30 de setiembre.

“Pero también es verdad que el técnico confía en todos los jugadores, todos han tenido participación a lo largo del semestre y en ese sentido no cambian los objetivos y el fin, que es sacar un buen resultado en Honduras”, reiteró Carlos Vela.

Además, indicó que los jugadores van a seguir en el plantel, pero se va a actuar según lo que se presentó el reglamento interno para el semestre.

“No creo que el reglamento sea tan exigente, son más pautas de comportamiento normales dentro de un régimen colectivo de alto rendimiento, cosas que los jugadores al ser atletas de alto rendimiento deben seguir.

”Y que depende plenamente de ellos y de su propia conciencia. No lo veo tan exigente, sino como algo que un club enfocado en conseguir los títulos necesita tener.“, finalizó Carlos Vela

