Óscar ‘Macho’ Ramírez opta por ‘morderse la lengua’ sobre el arbitraje

Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC protagonizaron un partido de esos en los que el empate (2-2) se percibe justo. Sin embargo, Óscar “Macho” Ramírez dijo no entender por qué el VAR anuló la última acción, por un ajustado fuera de juego señalado con las correspondientes líneas, cuando Alejandro Bran celebraba.

LEA MÁS: Portero de Motagua volvió a decir algo sobre Alajuelense y Saprissa

El “Macho” no quiso profundizar sobre el tema arbitral, pues considera que eso les toca a otras personas en el club.

- ¿Le quedó claro por qué se anuló el gol de Alejandro Bran?

- Es difícil para uno que está ahí mirar eso. Si me pongo a hablar acá y no solo eso, vienen cositas atrasadas, pero no puedo hacer nada. Hay que seguir luchando en los torneos. Quise darles rodaje a los muchachos que venían parados y a otros los mantuve, como en la línea defensiva.

”Quise eso pensando en el martes y se dan situaciones difíciles, ver al equipo luchar, cerrar como cerró y es difícil. Hablan de milímetros. Si critico, viene la sanción. Nuestra gente va a manejar eso, no es solo hoy, es un arrastre”.

LEA MÁS: Alajuelense da noticia de última hora sobre Joel Campbell

- ¿Cómo está Celso Borges y cuánta falta le hace?

- Él tiene una molestia muscular. Se resuelve el domingo en la mañana (si viaja o no a Honduras), ahí tomaremos decisiones para ver qué es lo mejor, que sea la mejor decisión para todos.

- ¿Qué piensa del regreso de Joel Campbell?

- Diego, Joel y Aarón Salazar son los tres que venían con una situación y el martes hasta me criticaron por los cambios, pero al haber recaída de Joel y Salazar era un tema complicado de cómo se dio el partido.

”En este partido les pude dar rodaje y los tengo como alternativa para el martes, que nos jugamos una final. Son decisiones que no son fáciles. Tal vez no se nos están dando los resultados, pero en insistencia y ganas duele, porque tal vez uno o dos milímetros nos quitan posibilidades”.

- ¿Por qué Rónald Matarrita fue suplente? ¿Fue por el último partido (se ganó una expulsión empezando el juego)?

- Más bien era para darle rodaje a Ruiz, porque Matarrita tiene una seguidilla y la idea era darle unos 60 minutos porque el martes jugará y quería darle continuidad, que jugara un poquito más, porque no tengo a “Mata”.

”Ahora tengo que incorporar a Elián Quesada, que es el tercer hombre en esa posición en este momento. A John Paul no se le dan las cosas, con la afición no es fácil, pero lo necesitamos el martes”.

- ¿Qué tienen que mejorar?

- No es fácil lidiar con los dos torneos, no quiero hablar de eso (arbitraje). Tenemos una final el martes, ojalá podamos pasar y viene un parón. Si se me parte el grupo es otra problemática, pero nos hará bien para muchachos que han llevado el peso y otros. Seguramente haremos colectivos y creo que el esfuerzo, las ganas y la parte de querer estar en los dos torneos está ahí. Es que no voy a hablar de eso (ríe...).

- ¿Usted quiere evitar referirse al arbitraje por voluntad propia?

- Es complejo, es difícil porque yo puedo externar cosas y es bravo, puede haber secuelas difíciles y prefiero que sea la gente de acá. Por ejemplo, Motagua suspendió el partido. Yo no quiero crear más de lo que está, la sociedad está en una etapa jodida y pueden pasar cosas peores, y no quiero sentirme culpable. De verdad disculpen, pero sí es muy delicado.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.