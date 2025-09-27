Portero de Motagua volvió a decir algo sobre Alajuelense y Saprissa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Motagua emitió un pronunciamiento en sus redes sociales para evitar malos entendidos, luego de que un video con unas palabras del arquero Luis Ortiz desataron todo un polvorín, en el partido que el “Ciclón Azul” le ganó a Liga Deportiva Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Nunca me he burlado de ningún rival, Alajuelense tiene todo mi respeto, ha sido campeón centroamericano en múltiples ocasiones, es una institución ejemplar que debería ser de modelo a seguir”, apuntó Luis Ortiz en declaraciones difundidas por Motagua.

Según el guardameta, todo se sacó de contexto, porque aseguró que él simplemente respondió a una consulta que le formuló uno de los miembros de la seguridad privada.

“El señor me preguntó sobre mi punto de vista respecto a lo que transmitía el estadio del Saprissa y el Morera Soto, yo le respondí que me había impresionado más jugar contra los morados, que sentí más presión.

”Es mi apreciación y no falta de respeto, si se sintieron ofendidos les pido disculpas, pero jamás fue mi intención, reitero que Alajuela cuenta con todo mi respeto”, comentó Luis Ortiz.

¿Qué fue lo que pasó? La nueva zona mixta del Estadio Alejandro Morera Soto está muy cerca de la entrada al camerino visitante, y después de la victoria de Motagua contra Liga Deportiva Alajuelense (0-1), el portero titular del cuadro catracho, Luis Ortiz se acercó a un oficial de seguridad privada en ese punto específico y le comentó: “Ellos (Alajuelense) no son Saprissa, nadie mete”.

No se percató de que a pesar de que intentó decírselo en secreto, varios integrantes de la prensa lo escucharon, y hasta lo grabaron. Según él, todo se sacó de contexto.

Alajuelense viajará el domingo en horas de la tarde a Honduras, porque el martes será el partido definitivo contra Motagua, en el Estadio Chelato Uclés.

