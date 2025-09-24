La reacción de Washington Ortega al enterarse de que el portero de Motagua dijo: ‘Ellos (Alajuelense) no son Saprissa, nadie mete’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luis Ortiz estaba muy feliz luego del triunfo de Motagua en la casa de Liga Deportiva Alajuelense.

La nueva zona mixta del Estadio Alejandro Morera Soto está muy cerca de la entrada al camerino visitante, y después de la victoria de Motagua contra Liga Deportiva Alajuelense (0-1), el portero titular del cuadro catracho, Luis Ortiz se acercó a un oficial de seguridad privada en ese punto específico y le comentó: “Ellos (Alajuelense) no son Saprissa, nadie mete”.

No se percató de que a pesar de que intentó decírselo en secreto, varios integrantes de la prensa lo escucharon, y hasta lo grabaron.

A raíz de eso, el creador de contenido, Esteban “Piolo” Amador, le consultó a Washington Ortega qué pensaba de esas palabras.

“Eso lo dijo para motivarnos ahora cuando nos toque ir allá, pero eso no sé... Ellos también saben que quizás la situación, sobre todo en el torneo local, que la gente nuestra es muy exigente y que viene de años duros, entonces creo que lo llevan por ahí también.

”Y en este equipo sabés que tenés que remar el doble. Entonces, las cosas siempre están cuesta arriba, desde que llegué acá nada ha sido fácil y este es un partido más, una prueba más para nosotros, vamos con mucha fe y después del partido hablaremos, a ver qué pasa”, respondió Washington Ortega.

El arquero de la Liga aseguró que todos en el equipo sentían esa rabia por el resultado, por ese esfuerzo que hicieron y que se les escapó en el final.

Luis Ortiz consoló a Rónald Matarrita tras ser expulsado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Eso es lo que quizás más duele, pero creo que más allá de eso se hicieron las cosas relativamente bien y el partido que viene creo que va a estar abierto y vamos con mucha fe”, citó el charrúa.

Alajuelense ahora quedó cuesta arriba y es un escenario que no había experimentado en las series de ida y vuelta de las ediciones pasadas de la Copa Centroamericana.

“Lo mismo pasó en la fase de grupos, teníamos que ganar los tres partidos y los ganamos. Creo que es eso, hay que tener fe, hay que creerse. Yo creo que el equipo hizo relativamente un buen partido y se nos escapa al final, pero nosotros creemos que le podemos dar vuelta de visita (...). Allá tenemos que ganar, no queda otra que ganar”, recalcó Washington Ortega.

Motagua tiene una ventaja de 1-0 ante Alajuelense y el partido definitivo se disputará el martes 30 de setiembre en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, en una serie donde el gol de visita funge como criterio de desempate.

