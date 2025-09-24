Puro Deporte

La reacción de Washington Ortega al enterarse de que el portero de Motagua dijo: ‘Ellos (Alajuelense) no son Saprissa, nadie mete’

El arquero de Motagua quedó grabado y aquí puede verlo; empezó a calentar el partido de vuelta, en el que Alajuelense pretende darle vuelta a la serie

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol 2025, Alajuelense contra Motagua de Honduras
Luis Ortiz estaba muy feliz luego del triunfo de Motagua en la casa de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseWashington OrtegaCopa Centroamericana de ConcacafLuis OrtizMotagua
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.