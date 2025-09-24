Alajuelense vs. Motagua: ¡Roja! La Liga se mete en problemas

Liga Deportiva Alajuelense y Motagua están jugando el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El marcador se encuentra 0-0.

De arranque, parece que el encuentro será de ida y vuelta. Y es que hay mucho en juego, con dos objetivos claros. La Liga quiere hacer valer su condición de local y tomar ventaja, pero encontrar un gol de visita seduce al conjunto hondureño.

En un mano a mano, Alexis Gamboa se resbala, Carlos Mejía le da el balón a Jorge Serrano y el delantero de Motagua desperdició una opción clara en el minuto 7.

Tras una jugada de Kenyel Michel, Creichel Michel no sacó su mejor remate, en la primera llegada con claridad de Alajuelense, en el minuto 8.

Un minuto después, Creichel Pérez se lamenta de nuevo, con un remate arriba. No lo podía creer el jugador de la Liga, ni tampoco la afición. Sin embargo, el equipo rojinegro, que esta vez juega de blanco (en realidad crema) como local, ya niveló las acciones.

Sin embargo, el partido se le complica a los rojinegros. De manera innecesaria, Rónald Matarrita hizo una barrida con tijereta que se vio aparatosa y se fue expulsado en el minuto 15.

La Liga está en problemas, porque en pocos minutos ya habían sido amonestados Rashir Parkins y Guillermo Villalobos. A eso, se suma la roja de Matarrita.

De inmediato, Óscar “Macho” Ramírez sacó a Ronaldo Cisneros y envió a la cancha a John Paul Ruiz, en el minuto 20.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua no se percibe fácil para los rojinegros, en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense se queda con un hombre menos (Minuto 15) Copiado!

Ismael López vio la falta de Rónald Matarrita y de inmediato le mostró la tarjeta roja.

Empezó el partido entre Alajuelense y Motagua (8:06 p. m.) Copiado!

Con el pitazo de Ismael López, ya empezaron los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Juegan Alajuelense y Motagua en el Morera Soto.

Alajuelense y Motagua ingresan a la cancha (8:01 p. m.) Copiado!

Los equipos desfilan junto a los árbitros siguiendo el protocolo de Concacaf.

Alineación de Alajuelense contra Motagua Copiado!

📋 𝘼𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙉 𝙇𝙊𝙎 𝙇𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 🚨 pic.twitter.com/y777lxvbAX — Alajuelense (@ldacr) September 24, 2025

Alineación de Motagua contra Alajuelense Copiado!

Luis Ortiz, Sebastián Cardozo, Luis Vega, Jorge Serrano, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez, Marcelo Santos, Carlos Argueta, Clever Portillo, John Oliveira y Carlos Mejía.

Suplentes: Marlon Licona, John Turcios, Óscar Padilla, Maicol Cabrera, Yoel Castillo, Luis Meléndez, Jonathan Núñez, Jacobo Velásquez, Jefryn Macías, Adner Ávila, Giancarlo Sacaza y Mathías Vásquez.

Así luce el Estadio Alejandro Morera Soto una hora antes del inicio del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

La previa del partido Alajuelense vs. Motagua Copiado!

El bicampeón de Centroamérica y el “Ciclón Azul” se convierten en los encargados de abrir una cadena de partidos de expectativa máxima y con mucho en juego entre el fútbol de Costa Rica y el de Honduras.

A nivel de clubes, esta ronda pone frente a frente a Alajuelense contra Motagua y a Cartaginés contra Olimpia. Además, se acerca el partido eliminatorio del 9 de octubre entre la Selección de Honduras y la Selección de Costa Rica, en San Pedro Sula.

La serie entre Alajuelense y Motagua reúne a los únicos dos equipos que han alcanzado los cuartos de final en las tres primeras ediciones de la Copa Centroamericana.

El León de Óscar “Macho” Ramírez continúa con la defensa del título tras finalizar en el segundo lugar del grupo A, con nueve puntos y un récord de tres triunfos y una derrota.

Mientras que Motagua selló su boleto a los cuartos de final tras finalizar primero en el grupo C, de forma invicta, con dos triunfos y dos empates.

Según reporta Concacaf, este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la historia de la Copa Centroamericana y el octavo en total. Y Alajuelense se mantiene invicto en esta historia particular, con seis triunfos y un empate.

Liga Deportiva Alajuelense se entrenó bajo la lluvia antes del partido contra Motagua, en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La Liga y Motagua se enfrentarán por segunda vez en este formato de la Copa Centroamericana. El primero fue en el grupo D, el 31 de agosto de 2023 en el Morera Soto, con un triunfo rojinegro de 5-1.

Aquella noche se dio un doblete de Joshua Navarro y también convirtieron Doryan Rodríguez, Michael Barrantes y Johan Venegas. El tanto del equipo hondureño fue de Agustín Auzmendi.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Motagua? Copiado!

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua podrá verse tanto por ESPN como por la aplicación Disney+.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

Liga Deportiva Alajuelense procurará tomar ventaja en el partido de ida de los cuartos de final contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

Así piensan en Alajuelense antes del partido contra Motagua (video) Copiado!

Lo que dicen en Alajuelense antes del partido contra Motagua

Así piensan en Motagua antes del partido contra Alajuelense (video) Copiado!

Lo que dicen en Motagua antes de jugar contra Alajuelense

Alajuelense anuncia el partido contra Motagua Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆🏆 Cuartos de Final, Copa Centroamericana

🆚 Motagua

🕒 8:00p.m

🏟 Est. Alejandro Morera Soto

📺 ESPN

🎟️ Disponibles en https://t.co/QL2F6JoQBi#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/vhDnl0W63C — Alajuelense (@ldacr) September 23, 2025

Motagua anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

¡Hoy damos el primer paso! 🦅



🆚 LDA

🏟 E. A. Morera Soto

🕕 8:00 P.M.

🏆 Copa Centroamericana #MonumentalDesde1928 🦅 pic.twitter.com/Rg0u87TFZJ — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) September 23, 2025

Las entradas para el partido Alajuelense vs. Motagua Copiado!

En boleterialaliga.com puede adquirir las entradas para el partido entre Alajuelense y Motagua. Los tiquetes más económicos cuestan ¢7.000.

Además, desde las 4 p. m. podrá comprar las entradas digitales en las boleterías físicas del Morera Soto.

Según reportó Alajuelense, la afición podrá ingresar a la Catedral a partir de las 6 p. m.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las intenciones de Alajuelense y Motagua Copiado!

Alajuelense disputa por tercera vez consecutiva los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. En 2023 ganó esta serie contra Cartaginés con un marcador global de 6-1; mientras que el año pasado lo hizo frente al Comunicaciones, con ventaja de 3-2.

Mientras que Motagua también jugará por tercera vez esta instancia, solo que en las dos anteriores se quedó con las ganas de acceder a semifinales. En 2023 lo eliminó el CAI de Panamá con un global de 3-1. Y en 2024 la serie contra Herediano finalizó 2-2, pero los florenses avanzaron por el gol de visita como criterio de desempate.

Alajuelense invicto en la serie histórica contra el Motagua Copiado!

Concacaf destaca que Alajuelense se ha enfrentado siete veces contra Motagua en torneos internacionales y que en todas las fases nunca perdió, logrando seis victorias y un empate.

La última vez que se enfrentaron en una serie de dos partidos, fue en la segunda ronda del Grupo I de Centroamérica en la Concacaf Copa de Campeones 1992.

El dominio de Alajuelense contra rivales de Honduras Copiado!

La historia dicta que Alajuelense se ha enfrentado a clubes hondureños en 11 series a partidos de ida y vuelta en torneos internacionales y logró clasificar 6 veces (55%).

