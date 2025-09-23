Óscar ‘Macho’ Ramírez se pasó de sincero al poner la Copa Centroamericana y el campeonato nacional en una balanza

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Anthony Hernández y Creichel Pérez están disponibles para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua.

Liga Deportiva Alajuelense lo ha logrado todo en los últimos dos años en la Copa Centroamericana de Concacaf y el equipo rojinegro se mantiene con la expectativa de llegar a un tricampeonato en la región.

Este martes 23 de setiembre, la Liga de Óscar “Macho” Ramírez empieza su andar en el emparejamiento de ida y vuelta en los cuartos de final de esta competición.

Con el plus de que esta serie que disputará contra Motagua de Honduras otorga el boleto directo para la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

Pero Alajuelense también convive con la realidad y la exigencia de que la afición pide a gritos esa estrella 31 en el campeonato nacional.

Ya se ha visto que para un club nacional resulta muy complejo obtener ese doblete, levantando la copa tanto en el torneo local como en la competición internacional en un mismo semestre.

Difícil, sí; pero tampoco imposible. De hecho, no es algo que Alajuelense no haya hecho antes. Tan solo hay que recordar que con Andrés Carevic y en plena pandemia, la Liga lo consiguió.

Fue en aquel momento cuando en diciembre de 2020, Bryan Ruiz levantó el cetro de campeón nacional y unas semanas después, la Liga le ganó a Saprissa un clásico internacional en la final de la Liga Concacaf.

En el mundo del fútbol, la pasión de los aficionados a menudo se cruza con las decisiones estratégicas de los clubes.

Para Liga Deportiva Alajuelense, el último año ha estado marcado por una intensa dualidad: el éxito en la región y la sequía en cuanto al campeonato nacional se refiere.

Mientras el equipo se ha consolidado como bicampeón de Centroamérica, la exigencia del liguismo por el campeonato local no se detiene.

Las dudas se avivaron en muchos el pasado sábado, cuando el cuerpo técnico, liderado por Óscar “Macho” Ramírez, optó por pensar más en el crucial partido contra Motagua y rotar contra Guadalupe, justo cuando el equipo había llegado al liderato.

Así que muchos empezaron a preguntarse si es que el “Macho” prioriza la Copa Centroamericana sobre el campeonato nacional.

Óscar Ramírez reconoce que el partido de este martes se vuelve clave para Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante este panorama, Óscar Ramírez se sinceró sobre la disyuntiva en la que se encuentra.

“Es difícil, porque estamos en un equipo grande y la exigencia son los dos campeonatos”, admitió el “Macho”.

Luchar en ambos frentes no es una tarea sencilla, y Ramírez lo sabe bien. Su apuesta es ir en busca de ambos cetros.

“El lidiar con las dos banderas no es fácil. En este momento no puedo pensar en el campeonato, tengo que pensar en la Centroamericana y si pensamos que podemos lograr un tricampeonato, todavía sería importante por todo lo que implica Concacaf, la posición del club en el ranquin y muchas cosas que están ahí”, citó Óscar Ramírez.

También sabe bien que la competición internacional se convierte en un cúmulo de experiencia para los jóvenes, para moldear mejor esa base a futuro que él está trabajando.

El “Macho” recordó que semanas atrás vaticinó un torneo de margen estrecho y con muy pocos partidos de goleadas, como efecto de que haya solo diez equipos en competencia.

“Queremos los dos torneos y en algún momento le hemos dado prioridad al nacional, pero no puedo desestimar el otro. Es obligación de la institución y no puedo permitir otra cosa. Querer llevar las dos cosas sería lo mejor.

”Si podemos lograrlo, sería un gran rédito para la institución y para todos, como cuerpo técnico y jugadores de haber lidiado con problemáticas que se están dando y poder llegar a buen puerto sería fantástico”, manifestó Óscar Ramírez.

Desde la cancha, Guillermo Villalobos se alinea con la visión del técnico, pero también resalta la responsabilidad que tienen los jugadores. Su criterio es que un torneo no está por encima del otro.

“Para nosotros los dos son importantes, porque estamos en una institución que nos obliga a ganar todos los títulos (...). Si usted me lo pregunta, queremos los dos torneos, tenemos que luchar con esto, con esta seguidilla de partidos. No podemos desestimar uno, porque estamos en un club bastante grande y nos obliga a estar al 100% siempre y a pelear por los dos títulos”, apuntó Guillermo Villalobos.

Diego Campos tiene luz verde para jugar este martes en el pulso entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Lograrán los manudos mantener su reinado en Centroamérica y, a la vez, levantar el tan anhelado título nacional? El debate está abierto, y es en la cancha donde el equipo debe responder.

Además, aferrarse al ideal de ir partido a partido. Su desafío más inmediato es este martes 23 de setiembre, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El duelo empezará a las 8:06 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

