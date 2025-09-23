¿Quiere ir al partido Alajuelense vs. Motagua? ‘La Nación’ rifará entradas

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense jugará este martes 23 de setiembre contra Motagua y 'La Nación' sorteará diez entradas dobles.

Liga Deportiva Alajuelense juega este martes 23 de setiembre contra Motagua de Honduras, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Quiere ir al Estadio Alejandro Morera Soto? Si su respuesta es afirmativa, esta información le interesa, porque La Nación rifará diez entradas dobles.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez pronuncia las palabras que desde hacía días quería decir

Eso significa que habrá diez ganadores y a cada uno de los favorecidos se les entregarán dos boletos digitales.

¿Cómo participar? Lo primero que debe saber es que este sorteo es 100% gratuito. Y que uno de los requisitos es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Si ya lo hizo, lleva un paso adelante. De lo contrario, no se preocupe, porque en pocos segundos y a través de este enlace puede unirse al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, donde ya están registradas más de 25.000 personas.

Lo otro que debe hacer es completar el formulario que encontrará aquí. Allí encontrará las instrucciones a seguir, que no le tomarán ni un minuto.

Tiene tiempo de participar desde la publicación de este artículo y hasta este martes 23 de setiembre a las 11 a. m.

Esa hora se fijó con la intención de que los ganadores organicen su día y se alisten para ir al estadio.

Las diez personas ganadoras (cada una recibirá dos entradas) se darán a conocer a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Tome en cuenta que las entradas digitales se enviarán al correo electrónico que registró al momento de participar en este sorteo.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.