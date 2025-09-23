Actualidad rojinegra

¿Quiere ir al partido Alajuelense vs. Motagua? ‘La Nación’ rifará entradas

El primer paso para participar en el sorteo de 10 entradas dobles es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. San Carlos, jornada 9, Torneo de Apertura 2025
Liga Deportiva Alajuelense jugará este martes 23 de setiembre contra Motagua y 'La Nación' sorteará diez entradas dobles. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

