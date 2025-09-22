Óscar ‘Macho’ Ramírez pronuncia las palabras que desde hacía días quería decir

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez ahora cuenta con más alternativas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense cambió de chip, porque este martes 23 de setiembre jugará el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Motagua de Honduras.

Óscar “Macho” Ramírez atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto horas antes de la última práctica previa a ese juego, pero adelantó una noticia que muchos esperaban, principalmente él.

Después de que la Liga se había convertido en un hospital, los rojinegros recuperan por completo a tres futbolistas con experiencia.

Y el “Macho” pronunció las palabras que tanto quería decir desde hace días, al confirmar que hoy por hoy, los únicos lesionados en el equipo son Santiago van der Putten y Alberto Toril.

Ellos pasaron por el quirófano y la estimación es que estén disponibles de nuevo a mediados de octubre.

Pero en el caso de Joel Campbell, Aarón Salazar y Diego Campos, quienes estaban fuera por lesiones musculares, ya tienen el alta médica y el alta competitiva para entrar de nuevo en la lista de elegibles con Alajuelense.

“Son muchachos importantes, yo creo que el tema de la edad y la experiencia en estos casos juega un papel importante y es gente a considerar en un momento, llámese titular o llámese suplente.

”Son muchachos que tienen su bagaje y para este tipo de partidos, su aporte indistintamente de titulares o suplentes es muy importante y van a ser considerados", expresó Óscar Ramírez.

El partido entre Alajuelense y Motagua será este martes 23 de setiembre, a las 8:06 p. m. y las entradas puede adquirirlas en boleterialaliga.com. Los boletos más económicos cuestan ¢7.000.

