Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez pronuncia las palabras que desde hacía días quería decir

Óscar ‘Macho’ Ramírez atendió a los medios de comunicación en la víspera del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. San Carlos, jornada 9, Torneo de Apertura 2025
Óscar Ramírez ahora cuenta con más alternativas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

