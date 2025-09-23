Puro Deporte

¿Cómo se juegan las series Alajuelense vs. Motagua y Cartaginés vs. Olimpia? Este es el polémico criterio de desempate

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés podrían verse beneficiados por una situación particular en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés podrían enfrentarse en semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf si superan los cuartos de final contra Motagua y Olimpia de Honduras, respectivamente.
Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés podrían enfrentarse en semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf si superan los cuartos de final contra Motagua y Olimpia de Honduras, respectivamente. (Concacaf.com/Fotocomposición en Canva)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

