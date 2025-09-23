¿Cómo se juegan las series Alajuelense vs. Motagua y Cartaginés vs. Olimpia? Este es el polémico criterio de desempate

Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés podrían enfrentarse en semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf si superan los cuartos de final contra Motagua y Olimpia de Honduras, respectivamente.

Para efectos de la competición internacional, Liga Deportiva Alajuelense tenía la costumbre de cerrar las series de ida y vuelta en casa.

Sin embargo, el bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf ahora se topa con un escenario diferente, en los cuartos de final contra Motagua de Honduras, y en el que también coincide Cartaginés en su pulso contra Olimpia.

Otra situación a considerar es que después de la fase de grupos, de ahora en adelante, el gol de visita cuenta como criterio de desempate en la Copa Centroamericana.

Incluso, el entrenador que ganó este título el año pasado con Alajuelense, Alexandre Guimaraes, pensaba que al igual que otras confederaciones, lo más sano era que Concacaf lo eliminara, pero ese criterio de desempate sigue vigente, y reaparece a partir de los cuartos de final.

Mientras que la Liga se enfrenta este martes en casa contra Motagua, los brumosos lo harán el jueves ante Olimpia, también de Honduras. El choque de vuelta de los blanquiazules será el jueves 2 de octubre. Si los ticos logran manejar bien los partidos de ida, podrían verse beneficiados pese a cerrar de visita.

“En nuestra casa tenemos que hacernos fuertes para ir a cerrar a Honduras. Al final, no tiene por qué influir y lo que tenemos que hacer es sacar un buen resultado para ir a cerrar allá”, destacó el liguista Guillermo Villalobos.

¿Cuáles son los criterios de desempate en cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf?

El reglamento estipula que para cuartos de final, semifinales, repechaje y final, se aplicarán estos criterios de desempate en caso de ser necesario:

- Mayor cantidad de goles convertidos como visitante en el tiempo reglamentario de los dos partidos.

- Si todavía están empatados, habrá dos tiempos extra de 15 minutos, con cinco minutos de intervalo al final del tiempo reglamentario y el inicio del tiempo extra. Como norma, los jugadores permanecerán en el terreno de juego durante esos cinco minutos, a criterio del árbitro.

- Los goles de visitante no servirán como criterio de desempate durante los periodos de tiempos extra.

- Se permitirá una sexta sustitución en el tiempo extra.

- Si siguen empatados, tendrá lugar el procedimiento de tiros de penal, de acuerdo con las Reglas de Juego de la IFAB.

