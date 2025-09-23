Las preguntas incómodas en Alajuelense incluyen a Ronaldo Cisneros

Óscar Ramírez destacó algunas de las fortalezas que le ha visto a Motagua, su rival de este martes en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Óscar “Macho” Ramírez vaticinó un partido complicado contra Motagua en el primer duelo de esta serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Además, el técnico de Liga Deportiva Alajuelense respondió algunas preguntas incómodas.

Una de ellas fue en relación a Ronaldo Cisneros y sus delanteros que no anotan. A continuación podrá leer parte de las interrogantes que recibió el técnico rojinegro en conferencia de prensa, en la víspera del choque contra Motagua, que será este martes 23 de setiembre, a las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez se pasó de sincero al poner la Copa Centroamericana y el campeonato nacional en una balanza

- ¿Cuáles son las fortalezas de Motagua?

- Ahora que lo he mirado más detenidamente creo que es un buen trabajo del señor (Javier) López, muy estructurado en su situación defensiva para que reciban pocas anotaciones. Tiene un mediocampo con muy buen manejo y velocidad por los costados, con gente alta en la parte central de su ataque.

”Y muy importante, el trabajo de balón parado. Mirándolo, ha empleado tiempo en eso, y creo que será un equipo difícil, con buena presencia, física también, y va a ser un rival complicado.

”Tiene sus virtudes como todo equipo, creo que el trabajo del señor López es muy bueno y creo que ya viene en alzada en su campeonato, eso lo hace ser todavía más difícil.

”Y saber jugar las finales que eso es importante. El otro día vino al Saprissa y amarró un resultado que le convenía, lo supo hacer y eso habla muy bien del manejo del señor y del equipo en sí, que se está adaptando a él”.

LEA MÁS: ¿Quiere ir al partido Alajuelense vs. Motagua? ‘La Nación’ rifará entradas

- Alberto Toril está lesionado, pero los otros delanteros no responden con gol, incluido Ronaldo Cisneros. ¿Es por funcionamiento, o los delanteros no responden bien a la confianza que usted les da?

- En el caso de Ronaldo es prematuro el tema, además de que él está en un proceso de adaptación. Uno quisiera que arranque de una vez, pero también el funcionamiento del equipo de alguna manera pesa. Hay algunos momentos en los que lo sacamos de su zona para que otros ataquen por ahí.

”Lógico que al regresar a la zona tiene más chance en el sentido de ver cómo está ubicada la defensa, al jugar de espalda es más complejo ahora, que los equipos rivales tienden a hacer la superioridad.

”Creo que él demostró cuando le anularon el gol lo que se busca en el tema de oportunismo, un rebote ahí cercano, supo manejarlo y lastimosamente estaba en fuera de juego.

Ronaldo Cisneros aún no se estrena en la red con Liga Deportiva Alajuelense, pero Óscar Ramírez defiende su juego. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

”Uno lo ve en los entrenamientos, creando espacios, sosteniendo el balón, que es importante. Muchas veces ustedes se fijan solo en eso, en el gol, pero el tema funcional de saber arrastrar marcas, de saber cuidar el balón, apoyarse y luego hacer desplazamientos, hay mucha movilidad.

”Contra San Carlos y Liberia fue de una constante movilidad de puestos adelante y esto es así, todavía es prematuro el tema de tenerlo ahí.

”Doryan Rodríguez es un muchacho que nos hace un relevo, que estamos tratando de que algunos conceptos que estamos manejando nosotros le queden más claros; pero es un muchacho que lo estamos visionando a futuro y es que él vaya probando. El otro día tuvo una clara y lastimosamente se le fue, pero está en el área y es lo importante”.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez pronuncia las palabras que desde hacía días quería decir

- Este partido se percibe como un preámbulo de lo que viene para Costa Rica y Honduras en la eliminatoria mundialista y que varios jugadores pueden estar convocados. ¿Cómo analiza ese aspecto?

- Puede ser un preámbulo de la eliminatoria, con tanto que se jugará nuestra Selección allá en Honduras y que puede ser una manera de nosotros de aportar un poco, si pudiéramos eliminar a Motagua, muchos muchachos de nosotros ya tendrían la experiencia de ir allá y saber lo que es el entorno.

”Más que todo por el tema del nacionalismo, de poder, que estamos en una competencia no con las dimensiones de lo que es un Mundial, pero sí con gente que participa en ambos clubes y que puede dar un esquema de lo que será esa parte ahora en octubre.

”Por eso lo dije, más que todo pensando un poquito en que vienen situaciones muy parecidas, porque aunque sean cuartos de final, esto es una final para los dos equipos”.

- La afición cuestiona la claridad del equipo en el último tercio del campo. ¿Lo tiene satisfecho la ofensiva del club?

- Si es por el último partido me puse a pensar que Guadalupe viene presionando a todos los equipos. El otro día nos hizo un bloque bajo en el que juntó todas las líneas y generalmente el tener bloques bajos es complejo. Imagínese una línea de cinco con los cuatro muchachos. Creo que intentamos y aún así con la gente joven, por las zonas.

”Cuando nos cerraron tanto las líneas tuvimos que abarcar los costados para intentar llegar ahí. Con algunas situaciones extras que no se dieron con sanciones, como el primer gol, que tal vez abría el candado. No fue un partido abierto y entonces son situaciones, nosotros buscábamos estar arriba, pero no se nos dio”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.