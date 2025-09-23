Puro Deporte

¿Era penal? Comisión de Arbitraje da la razón al enojo de Alajuelense en juego contra Guadalupe

Vea las imágenes, el análisis de la Comisión de Arbitraje y escuche el audio del VAR en una de las acciones polémicas en el partido Guadalupe vs. Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
20/09/2025, San José, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 10 del torneo de apertura entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
La Comisión de Arbitraje reconoció un error contra Liga Deportiva Alajuelense en el partido ante Guadalupe, al no sancionarse una pena máxima. (Jose Cordero/José Cordero)







