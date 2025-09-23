¿Era penal? Comisión de Arbitraje da la razón al enojo de Alajuelense en juego contra Guadalupe

La Comisión de Arbitraje reconoció un error contra Liga Deportiva Alajuelense en el partido ante Guadalupe, al no sancionarse una pena máxima.

La Comisión de Arbitraje admitió que Adrián Chinchilla, sus compañeros en cancha, y hasta los que estaban en la sala VOR se equivocaron el sábado pasado, porque no se sancionó un claro penal a favor de Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra Guadalupe, en el Estadio “Colleya” Fonseca.

Así lo dio conocer ese órgano presidido por Enrique Osses, al analizar lo ocurrido en una de las acciones más polémicas de la jornada.

La Comisión detalló que a los 74 minutos de juego, el delantero 34 de Alajuelense (Creichel Pérez) ingresa con balón dominado al área de Guadalupe.

Y que el defensa 2 de los locales (René Miranda) intenta disputar el balón, sin conseguirlo, golpeando con su pierna derecha el pie del delantero y generando una zancadilla que lo hace caer.

“Lo anterior debió ser sancionado por el árbitro como penal. Los árbitros de campo deciden dejar continuar el juego, ya que evalúan que el delantero cae sin que nadie le cometa una infracción.

”A partir de ese momento, el VAR inicia una revisión de la acción con consideraciones técnicas equivocadas, corroborando la decisión de los árbitros de campo. Desde nuestro punto de vista técnico, el VAR debió invitar al árbitro a una revisión y posterior a esa revisión, el árbitro debió sancionar penal a favor de Alajuelense”, detalló la Comisión de Arbitraje.

Seguidamente, se procedió a liberar el audio y el video de esa acción polémica, en la que desde la sala VOR le dicen al central: “Chinchilla, puede reanudar”.

El partido entre Guadalupe y Alajuelense terminó con un empate 0-0.

¿Quiénes fueron los árbitros? Adrián Chinchilla al centro, asistido por Danny Sojo y Diego Díaz. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: Josué Ugalde. AVAR: Rigo Prendas.

