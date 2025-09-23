Miguel ‘Piojo’ Herrera y la Fedefútbol piden a Unafut suspender una jornada del Torneo de Apertura 2025

Uno de los partidos de la jornada 12 lo protagonizarán Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) escuchó con atención a Miguel “Piojo” Herrera y de manera oficial solicitó poner en pausa el fútbol nacional en los días previstos para que se dispute la jornada 12 del Torneo de Apertura 2025.

Con esa medida, plantean la posibilidad de que el “Piojo” Herrera tenga más tiempo para afinar la estrategia de la Selección de Costa Rica antes de sus cruciales partidos de octubre en la eliminatoria mundialista.

Recuerde que la Sele jugará contra Honduras el 9 de octubre, en San Pedro Sula, y que cuatro días después, el equipo patrio recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional.

¿Por qué la suspensión?

Según la aplicación de la Unafut, la jornada 12 tendría partidos los días 4, 5, 6 y 7 de octubre. Pero el “Piojo” está pidiendo espacio para la Tricolor, que suma dos puntos de seis posibles en la eliminatoria mundialista.

“En Unafut comunicamos que recibimos la solicitud por parte de la FCRF de suspender la jornada 12 de Liga Promerica de cara a la próxima fecha FIFA de octubre. De esta manera, nos encontramos analizando todos los escenarios posibles con el objetivo de apoyar a la Selección Nacional en su camino a la Copa del Mundo”, indicó la Unión Nacional de Clubes de la Primera División a través de su oficina de prensa.

Esa solicitud deja la impresión de que Miguel Herrera pretende contar con más futbolistas del medio local. Entre los llamados, prácticamente es un hecho que se dará el retorno de Celso Borges a la Selección Nacional.

“Tenemos toda la voluntad e intención de colaborar con la Selección Nacional y se comunicará la respuesta a la solicitud a través de nuestros canales oficiales de manera oportuna”, añadió la Unafut.

Estos son los partidos de la jornada 12 del Apertura 2025