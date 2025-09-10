¿Cómo quedó la Selección de Costa Rica ayer? Así va la tabla en Centroamérica

Empate sin goles entre Costa Rica y Haití. Honduras lidera el grupo y Jamaica destaca con puntaje perfecto.Foto: Rafael Pacheco Granados

La Selección Nacional de Costa Rica igualó 3-3 ante Haití en la segunda fecha de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Con ese resultado, Costa Rica suma dos empates y se mantiene en la segunda posición del grupo C, sin victorias hasta el momento.

Honduras lidera el grupo con 4 puntos, producto de una victoria y un empate. Haití también contabiliza 2 unidades pero con menor diferencia de goles, mientras que Nicaragua tiene solo 1 punto.

Grupo C: Costa Rica aún no despega

1. Honduras: 4 puntos, +2 de diferencia de goles

2. Costa Rica: 2 puntos, 4 goles a favor, 4 en contra

3. Haití: 2 puntos, 3 goles a favor, 3 en contra

4. Nicaragua: 1 punto, -2 de diferencia de goles

Este resultado complica las aspiraciones de Costa Rica para liderar el grupo. Necesita un paso perfecto en las siguientes jornadas para mantenerse en puestos de clasificación directa.

Grupo A: Surinam en la cima

En el grupo A, Surinam encabeza la tabla con 4 puntos, seguido por El Salvador con 3. Panamá y Guatemala cierran con 2 y 1 punto respectivamente.

1. Surinam: 4 puntos

2. El Salvador: 3 puntos

3. Panamá: 2 puntos

4. Guatemala: 1 punto

Grupo B: Jamaica impone

Jamaica es el equipo con mejor rendimiento en las eliminatorias de la Concacaf hasta ahora. Ganó sus dos encuentros y suma 6 puntos, con 6 goles a favor.

Curazao ocupa el segundo lugar con 4 puntos. Trinidad y Tobago tiene 1 punto y Bermuda no ha logrado sumar.

1. Jamaica: 6 puntos, +6 de diferencia de goles

2. Curazao: 4 puntos

3. Trinidad y Tobago: 1 punto

4. Bermuda: 0 puntos

El camino hacia Mundial 2026

La siguiente fecha será decisiva para varias selecciones. Costa Rica deberá buscar una victoria que le permita no perder terreno en la eliminatoria.

