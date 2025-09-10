Puro Deporte

¿Cómo quedó la Selección de Costa Rica ayer? Así va la tabla en Centroamérica

La Selección de Costa Rica empató frente a Haití y sigue sin ganar en la eliminatoria hacia el Mundial 2026. Esta es la situación del grupo C y el panorama en toda la región

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica vs. Haití
Empate sin goles entre Costa Rica y Haití. Honduras lidera el grupo y Jamaica destaca con puntaje perfecto.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







