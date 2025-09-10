Puro Deporte

Selección de Costa Rica se salva de tremenda bronca y hasta de un castigo en la eliminatoria

La FIFA alertó a la Fedefútbol de una situación que nadie había contemplado para el partido entre Costa Rica y Haití

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Costa Rica vs. Haití
La Fedefútbol cayó en cuenta de que Francisco Calvo no podía jugar este martes hasta que el lunes se efectuó el congresillo técnico del partido entre Costa Rica y Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaEliminatoria Mundialista
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.