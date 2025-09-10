Selección de Costa Rica se salva de tremenda bronca y hasta de un castigo en la eliminatoria

La Fedefútbol cayó en cuenta de que Francisco Calvo no podía jugar este martes hasta que el lunes se efectuó el congresillo técnico del partido entre Costa Rica y Haití.

La Selección de Costa Rica estuvo a pocas horas de incurrir en un error garrafal en la eliminatoria mundialista, que hubiese desencado tremenda bronca y y hasta un castigo.

¿Qué pasó? Nadie en la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se había percatado de que Francisco Calvo estaba inhabilitado para entrar en convocatoria para el partido de este 9 de setiembre entre la Selección de Costa Rica y Haití.

Al defensor lo amonestaron el 9 de junio de 2024 contra Granada en el Estadio Atlético Kirani James.

Y más de un año después, el viernes pasado, Francisco Calvo recibió la segunda amarilla en la eliminatoria, en el empate entre Nicaragua y la Tricolor.

Ese pequeño gran detalle se había pasado por alto y el director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro, reconoció el error antes del juego contra Haití, en el Estadio Nacional.

“Fue una equivocación de nuestra parte, no voy a señalar a nadie en particular, pero como director me corresponde asumir esa responsabilidad, porque la tarjeta amarilla fue hace un año y nosotros buscamos que todo sea controlado y que sea pausado, hay una reunión donde se habla de este tema y se nos pasó”, afirmó Ignacio Hierro en la transmisión de Columbia.

Wálter Centeno y Wílmer López se encuentran en el Estadio Nacional para presenciar el partido entre Costa Rica y Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Contó que fue la FIFA la que alertó a la Fedefútbol sobre esta situación, en el congresillo previo al duelo eliminatorio entre Costa Rica y Haití. De lo contrario, la “Sele” hubiese incurrido en una alineación indebida.

“FIFA nos lo dijo el lunes y asumir la responsabilidad, por fortuna es un grupo grande y lo que más nos pesa es el hecho de saber que estaba suspendido, pero esperando que se recuperara Santiago van der Putten y desgraciadamente no está y hay que mover las piezas”, apuntó Ignacio Hierro.

El mismo jerarca de la Federación, Osael Maroto, también respondió una consulta sobre este a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

“Un error administrativo de los correos que tenemos con FIFA y no volverá a suceder”, citó el presidente de la Fedefútbol. Y cuando le repreguntaron en Columbia que quién fue el responsable, afirmó: “Fui yo el responsable y me jalaron las orejas”.

En la Fedefútbol reportan 15.000 entradas colocadas para el partido entre la Selección de Costa Rica y Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica se salvó de un problema serio, que hubiese implicado pérdida de puntos en caso de ganar el partido ante Haití, como es la intención.

Pero además, significó alterar los planes, no solo por la convocatoria de emergencia de Guillermo Villalobos y Anthony Hernández, sino también porque después de que la “Sele” retornó de Nicaragua, Miguel “Piojo” Herrera estuvo entrenando con Francisco Calvo como titular.