¿Quién fue mejor, Wálter Paté Centeno o Wílmer López? Los ídolos de Saprissa y Alajuelense hablan de la gran polémica

Wílmer López y Walter Centeno son grandes amigos más alla'de la rivalidad deportiva que se dio entre ambos en la época como jugadores.

Walter Centeno y Wílmer López fueron mundialistas de Corea y Japón 2002. El primero llegó como un referente del Saprissa, mientras que el segundo de Alajuelense. Siempre la discusión entre los aficionados era quién fue mejor, si Paté o el Pato, pero nunca ninguno de los jugadores reveló lo que pensaba al respecto.

En Teletica Radio, los dos jugadores hablaron sobre el tema, esto en la previa del compromiso entre la Selección de Costa Rica y Haití.

El primero en referirse al tema fue López. El Pato explicó que él no podía definir quién fue mejor, pero desde su perspectiva prefiere destacar cómo lograron complementarse.

“Quisieron ponernos a competir, pero entendimos el rol de cada uno. Al final nosotros lo sacamos adelante, porque nos respetamos y nos complementamos muchísimo”, afirmó Wílmer.

Por su parte, Centeno ante la misma consulta solamente se rió y agradeció el recuerdo de lo que se hizo en la eliminatoria que llevó al primer mundial de este milenio.

“Desearía estar jugando, ahora estuve hablando con Wílmer y estos partidos uno los añora. Me dan ganas de jugar. Por esto es que a mí no me gusta venir al estadio porque a uno le pican los pies”, detalló.

Paté acotó que contra Haití él espera un juego complejo.

“Una noche complicada porque empezó a llover, el partido será físico, hay que evitar los choques. Sobre todo hay que tener mucha seguridad atrás, es un partido complicado, por el clima”, finalizó.