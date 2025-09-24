Alajuelense herido ante Motagua, pero desafiante: Esto dicen cinco voces del camerino de la Liga

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La defensa de Liga Deportiva Alajuelense aguantaba y Alexis Gamboa estuvo muy aplicado, pero ya en reposición cayó un gol de Motagua.

En Liga Deportiva Alajuelense no podían creer cómo cayó ese gol de Motagua en el minuto 90+2, pero también tienen muy claro que esta historia no se ha terminado. De hecho, ambos equipos coinciden en que esta serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf está abierta.

Pareciera un discurso políticamente correcto, pero también se apega a la realidad, máxime que a partir de esta instancia, el gol de visita juega como criterio de desempate. Y ese un elemento que los catrachos tienen de su lado en este momento.

Ante este panorama, Washington Ortega, Alexis Gamboa, Creichel Pérez, Guillermo Villalobos y Aarón Salazar tenían algunas cosas por decir y eso lo leerá más adelante en este artículo.

El león rojinegro está herido. El bicampeón de la Copa Centroamericana quedó contra las cuerdas en el primer round de una serie que marcará cuál equipo continúa con vida en el camino al título regional.

Y que de una vez se asegurará un lugar en la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf; mientras que el equipo que salga de contienda en la Copa Centroamericana jugará un repechaje por un cupo a “Concachampions” ante el club que no acceda a semifinales en el emparejamiento entre Cartaginés y Olimpia.

El próximo martes 30 de setiembre puede pasar cualquier cosa en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, porque vea estos casos que se pueden dar:

Un empate 0-0: Avanza Motagua.

Un triunfo de Alajuelense 0-1: La serie se igualaría 1-1 en el global y habría tiempos extra, incluso penales si fuese necesario.

Un triunfo de Alajuelense por 1-2: La serie se igualaría 2-2 en el global, pero la Liga avanzaría por criterio del gol de visita como desempate.

Un triunfo de Alajuelense por dos goles de diferencia: Avanza Alajuelense.

Un triunfo de Motagua: Avanza el equipo hondureño.

Washington Ortega confía en que Liga Deportiva Alajuelense le dará vuelta a la serie contra Motagua en Honduras. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Washington Ortega: ‘No queda otra que ir a ganar’

Washington Ortega fue uno de los primeros jugadores de Alajuelense en brindar declaraciones tras la derrota.

“Hicimos un gran esfuerzo, lo veníamos haciendo muy bien y se nos escapa en el final, eso es lo que más duele, que después de tanto esfuerzo se nos escapa”, mencionó Washington Ortega en zona mixta.

Y agregó: “Lo hablamos bastante, las que tenemos las debemos concretar. Con uno menos se hace muy cuesta arriba, pero no queda otra que ir y ganar. Nos cuesta un poquito, sobre todo convertir, pero se puede hacer”.

Alexis Gamboa: ‘Ahora ir a afrontarlo con valentía y confianza’

Alexis Gamboa fue otro de los jugadores que atendieron a los medios de comunicación tras el partido y mencionó que no es fácil, pero tampoco imposible.

“Estamos dolidos, sabíamos que era un partido importante, donde se marcaba la serie y ahora no tenemos nada que perder. Ahora ir a afrontarlo con valentía, confianza y hacer las cosas bien en Honduras”, citó Alexis Gamboa.

Sobre la expulsión de Rónald Matarrita, el defensor indicó que fue una acción muy rápida y que el lateral está consciente de que se equivocó.

“Puede pasar, es fútbol. Nosotros como compañeros tratamos de respaldarlo, de hacer las cosas bien. Por cierto, nosotros con diez jugadores fuimos mejores que ellos. Al final no logramos concretar las dos o tres opciones que creamos”, subrayó.

Creichel Pérez: ‘Somos capaces de sacar la serie’

Creichel Pérez dijo que en el equipo sienten mucha impotencia por el desenlace de un juego difícil en el que habían aguantado, pero que a la vez tienen muchas ganas de que llegue el momento de jugar ese partido de vuelta en Honduras.

“La Liga es el equipo a vencer en esta competición y el único equipo que puede hacer esto es Liga Deportiva Alajuelense, remontar la serie. Con diez (hombres) los tuvimos debajo de su marco, vamos a ir dar el todo por el todo y sabemos que somos capaces de sacar la serie”, mencionó Creichel Pérez.

Creichel Pérez lamentó que no concretó una ocasión clara que tuvo en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Guillermo Villalobos: ‘Tenemos que ir a hacer un muy buen partido allá’

Guillermo Villalobos reconoció que Motagua es un equipo que juega bastante bien, pero cree que Alajuelense tiene cómo y con qué reaccionar.

“Estamos confiados de que podemos sacar la serie y que tenemos que ir a hacer un muy buen partido allá. Cuando teníamos los once jugadores nos vimos mejor, les manejábamos la bola. Después de la expulsión, ellos agarran más confianza, tienen un poco más el balón y nos tocaba correr detrás de la bola.

”Lo estábamos haciendo bien y lastimosamente al final del partido un descuido de todos y nos anotaron, pero pensamos en ir allá y sacar la serie”, manifestó Guillermo Villalobos.

Guillermo Villalobos reconoció que Motagua es un equipo difícil, pero se siente esperanzado para el próximo martes. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aarón Salazar: ‘La primera opción que nos quede tiene que ir para adentro’

Aarón Salazar considera que a pesar de perder un futbolista por la expulsión de Rónald Matarrita, la Liga mostró actitud y se aferró a su estilo de juego sin encerrarse.

“Se mantuvo la calidad y las ganas de mantener la pelota”, el defensor, quien volvió a jugar, luego de la lesión.

“Nos falta ser más eficientes adelante, en un partido de estos, al primera opción que nos quede tiene que ir para adentro y es lo que tenemos que afinar para poder darle vuelta al marcador”, agregó Aarón Salazar.

