¿Saprissa o Alajuelense? Nueva encuesta de la UCR dice cuál es la afición más grande de Costa Rica

Las aficiones de Alajuelense y Saprissa son mayoritarias en el fútbol costarricense.

Uno de los campos de batalla entre los aficionados al fútbol de Costa Rica es quién cuenta con más seguidores, si el Deportivo Saprissa o Liga Deportiva Alajuelense. Un nuevo estudio de la Universidad de Costa Rica tiene la respuesta.

La UCR divulgó este 24 de setiembre el más reciente documento del Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense (PLIDeCo), adscrito a la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. El análisis fue coordinado por el docente e investigador Francisco Navarro Picado, especialista en mercadeo deportivo.

Para realizar este estudio se encuestaron 412 personas habitantes de la Gran Área Metropolitana (203 mujeres, 208 hombres y 1 no binario), con edades entre los 13 y 85 años. Los encuestados respondieron cuatro preguntas relacionadas a sus deportes favoritos y su nivel de afición por el fútbol nacional.

Saprissa continúa siendo el equipo más popular, con un 44,9% de las personas que se declararon aficionadas al fútbol. En segundo lugar está Alajuelense con 35,9%.

El tercer lugar está en disputa y entra en el empate técnico: Herediano registra 9,0% y Cartaginés 8,7%.

También aparecen mencionados Puntarenas (0,6%), San Carlos (0,3) y Liberia (0,3%). Como el estudio solo abarcó la GAM, es probable que en las zonas costeras equipos como el PFC registren más popularidad.

Por su parte, el 42% de las personas encuestadas se considera aficionada al fútbol nacional, mientras que un 24 % indicó que este es el único deporte que suele ver.