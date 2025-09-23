Saprissa vs. Pérez Zeledón: David Guzmán pone a la ‘S’ arriba en el marcador

Saprissa consiguió ponerse en ventaja ante Pérez Zeledón al minuto 27 de partido.

En tiro de esquina que cobró Mariano Torres fue prolongado por Orlando Sinclair y seguidamente David Guzmán envió el esférico al fondo de la red con un cabezazo. Saprissa 1 - Pérez 0.

El VAR evita el gol de Pérez Zeledón Copiado!

El Municipal de Pérez Zeledón estuvo cerca de abrir el marcador, esto cuando Joaquín Aguirre marcó en el área morada, pero estaba en posición de fuera de juego.

Ante esto fue el VAR el que señaló la posición y anuló la diana de los Guerreros del Sur.

Cerca el Saprissa Copiado!

David Guzmán perdonó a Pérez Zeledón.

El volante contención del Saprissa tuvo una clara ocasión para marcar, cuando cerró en el segundo palo un centro de Gerald Taylor, pero remató muy por arriba. El Saprissa se acerca a la anotación contra Pérez Zeledón.

Dominio de Saprissa Copiado!

El Saprissa en los primeros siete minutos del juego ante Pérez Zeledón demostró su disposición ofensiva.

Los morados tuvieron una oportunidad con Nicolás Delgadilla, la cual fue controlada por el arquero Bryan Segura. Luego fue David Guzmán el que estuvo a punto de anotar en un tiro de esquina. El juego está 0 a 0.

Alineaciones Copiado!

Así alinean los Guerreros del Sur para el encuentro de esta noche. ⚽



🆚 @SaprissaOficial

⏰ 8:00 p.m.

📺 @FUTVCR



¡CON TODO POR ESOS TRES PUNTOS! 🔥⚔️💙🤍 pic.twitter.com/AjBw4nVVxe — Municipal Pérez Zeledón (@municipalpz) September 23, 2025

Ambiente frío en el Saprissa Copiado!

El Saprissa recibe al Municipal de Pérez Zeledón a partir de las 8 p. m.

El cuadro morado lo hará bajo un aguacero en el estadio Ricardo Saprissa, donde el público todavía no se asoma y la gente se resguarda en las partes bajas de las graderías.

No se espera una gran asistencia.

Así luce el estadio Ricardo Saprissa en la previa del juego contra Pérez Zeledón. (Esteban Valverde/Esteban Valverde)

Previa Copiado!

El Deportivo Saprissa cierra la jornada de la Primera División en el estadio Ricardo Saprissa, cuando juegue contra el Municipal de Pérez Zeledón a las 8 p. m. este lunes.

Los morados llegan a este compromiso con solo una victoria en los últimos cuatro juegos. Por otra parte, los tibaseños en su último compromiso empataron 3 a 3 contra el Herediano, en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Los jugadores del Saprissa celebraron un gol contra Herediano, en el último partido que jugó el Monstruo. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Dónde ver al Saprissa contra Pérez Zeledón? Copiado!

El Saprissa contra Pérez Zeledón pasará por la pantalla de FUTV.

El duelo reporta a los morados con 14 unidades en la quinta posición de la clasificación, mientras que los generaleños son una de las sorpresas del campeonato, esto al sumar 15 puntos en la cuarta posición.

No obstante, si los generaleños ganan podrán llegar a empatar los puntos que tienen Cartaginés y Liberia, quienes dominan la clasificación.

Saprissa con una preocupación más Copiado!

El Saprissa pasó este sábado una preocupación cuando Albert Barahona tuvo que ser hospitalizado por dolores en el pecho, ante esto fue al Hospital Calderón Guardia, donde fue atendido e internado.