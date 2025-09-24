Hermana de Carolina Jaikel dice que vive algo que ‘jamás imaginó’ debido a la lucha contra el cáncer de la esposa de Bryan Ruiz

Priscilla Jaikel (izquierda) es una de las amigas más cercanas de Bryan Ruiz, esposo de su hermana Carolina Jaikel.

Priscila Jaikel se sinceró sobre cómo ha lidiado con la enfermedad de su hermana, Carolina Jaikel, quien afronta una lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea que le fue diagnosticado en junio de este año.

La cuñada de Bryan Ruiz se refirió al tema a través de su Instagram, luego de que una seguidora le hiciera la consulta. Su mensaje lo escribió acompañando una fotografía junto a Carolina, mientras esta recibía quimioterapia.

“El proceso de salud de Caro y verla a ella luchar como lo ha hecho, me ha llevado a lugares que jamás imaginé (y no me refiero a lugares físicos). La misión que ella tiene es tan inmensa, tan poderosa, que trato de vivir un día a la vez”, aseguró Priscila.

“Sin perder la calma, recordando que ninguno de nosotros va a salir ileso, porque esta ‘revolcada’ tiene un fin mucho más grande”, concluyó.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, detalló que padece cáncer de pulmón con metástasis ósea

Priscila Jaikel es una de las amigas más cercanas de Bryan Ruiz desde su juventud. De hecho, a raíz de este vínculo, el emblemático excapitán de la Selección de Costa Rica conoció a su esposa, Carolina Jaikel.

Actualmente, Carolina se encuentra sometiéndose a sesiones de quimioterapia y diariamente comparte mensajes positivos y reflexiones que le deja su complicada situación de salud.