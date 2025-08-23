Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, mostró sonriente su nuevo ‘look’ tras la quimioterapia: vea la foto

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, afronta una retadora lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea, el cual le fue diagnosticado el pasado 30 de junio. Y ha decidido librar esta batalla sonriente.

Prueba de esto es la fotografía que compartió recientemente en sus historias de Instagram, en las que muestra el cambio de look que se realizó. Jaikel detalló que visitó a su estilista, quien la atendió “con el mismo amor de siempre” y le dio un aire nuevo a su cabello que se “secó tanto” al someterse a la quimioterapia.

“Tomamos la decisión de bajar el rubio porque es muy difícil de mantener y lo cortamos para manter el pelo sanito”, escribió la pareja del exjugador de Alajuelense, en una imagen en la que se le ve lucir su nuevo tono castaño acompañado de una gran sonrisa.

(Instagram/Instagram)

El pasado 4 de agosto, Jaikel hizo público a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea.

“La palabra ‘cáncer’ siempre da miedo, pero sumada al término ‘metástasis’, los miedos se exponenciaron de una manera que hoy cuesta describir”, publicó.

“Bryan manejaba en silencio, de camino a hacerme una mamografía para descartar que también hubiera metástasis mamaria, mientras yo lloraba descontroladamente, enloquecida, gritando y preguntándome qué iba a pasar con mis hijos a partir de ahora”, agregó.

LEA MÁS: Carolina Jaikel y Bryan Ruiz volvieron a Costa Rica luego de que ella inició tratamiento contra el cáncer

Debido a su situación de salud, Bryan Ruiz dejó sus cargos en Liga Deportiva Alajuelense. Además, el 4 de agosto, la familia viajó a Estados Unidos para que Carolina recibiera tratamiento en el estado de Houston.

Hace más de una semana, Jaikel compartió que ella, Ruiz y sus hijos regresaron a Costa Rica tras la atención médica.

Desde que reveló su diagnóstico, Carolina Jaikel fue enfática en que se ha aferrado a su fe en Dios, la ha guiado durante estos momentos y a menudo comparte pasajes cristianos o frases de motivación con sus seguidores.