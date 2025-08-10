Puro Deporte

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz volvieron a Costa Rica luego de que ella inició tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel mostró en Instagram unas imágenes disfrutando del tiempo en familia desde su casa

Por Fanny Tayver Marín

Después de que ella misma dio a conocer que padece cáncer de pulmón con metástasis ósea y que el lunes 4 de agosto inició el tratamiento respectivo en Houston, Estados Unidos, Carolina Jaikel y Bryan Ruiz retornaron a Costa Rica.








