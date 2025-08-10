Carolina Jaikel y Bryan Ruiz volvieron a Costa Rica luego de que ella inició tratamiento contra el cáncer

Después de que ella misma dio a conocer que padece cáncer de pulmón con metástasis ósea y que el lunes 4 de agosto inició el tratamiento respectivo en Houston, Estados Unidos, Carolina Jaikel y Bryan Ruiz retornaron a Costa Rica.

A través de su cuenta de Instagram, ella mostró cómo está disfrutando el tiempo en familia, en el calor de su hogar, rodeada de sus seres queridos.

Primero publicó un video de sus pequeños hijos Benjamín y Leonardo, jugando en una cancha, junto al primogénito de Bryan, Mathías Ruiz.

Luego colgó una fotografía en la que ella aparece con los tres menores y con Bryan, en un picnic en el propio terreno de juego.

Además, no podía faltar un video de esos momentos que ella tanto disfruta, viendo a Bryan tocando el balón con sus hijos.

Antes de enseñar esas escenas en su hogar, con instantes que le llenan el corazón y le dan fuerza, también publicó mensajes de fe y esperanza, como esta frase: “Tus lágrimas también son oración, y Dios las entiende sin palabras”.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz regresaron al país y estarán viajando según las indicaciones médicas. (Instagram)

Además, compartió una historia de personas que continúan orando por ella. Y tras ese momento familiar con sus cachorros y con el excapitán de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional, publicó una adaptación del versículo Jeremías 30:17, en la que se lee: “Porque Yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas —declara el Señor—.

Aunque al principio trataron de manejar la situación con discreción, ella misma sintió el momento de contar lo que pasa y reveló que el 30 de junio la diagnosticaron con cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Fue el 2 de julio cuando en Alajuelense dieron a conocer la salida de Bryan Ruiz, por motivos personales. Y esta era la razón.

Bryan Ruiz acompaña a su esposa, Carolina Jaikel, en el tratamiento contra el cáncer de pulmón y metástasis ósea. (Instagram Carolina Jaikel/Fotocomposición en Canva)

“Bryan manejaba en silencio, de camino a hacerme una mamografía para descartar que también hubiera metástasis mamaria, mientras yo lloraba descontroladamente, enloquecida, gritando y preguntándome qué iba a pasar con mis hijos a partir de ahora”, mencionó Carolina Jaikel en esa extensa publicación que hizo en su cuenta de Instagram, cuando dio a conocer su caso.

“No ha sido un mes fácil. Han hablado millones de lágrimas, pero nunca he estado sola. Dios me ha mandado miles de ángeles que me han dado la mano, que me han mandado un mensaje y me han mostrado su amor. Voy a vivir mi vida eternamente agradecida con cada uno de ustedes”, añadió.

Carolina Jaikel lucha contra la enfermedad, aferrada a la fe y a la ciencia, pero también sintiendo el amor y los buenos deseos de muchísimas personas que le desean que se recupere.

Y el tiempo en familia hoy lo disfruta al máximo como lo ha hecho siempre, algo que le llena el alma y le da más fuerza.

