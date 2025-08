Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, detalla que padece cáncer de pulmón con metástasis: ‘Quiero vivir’

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense y capitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, compartió en sus redes sociales su lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Jaikel confesó que, al inicio del proceso, se sintió abrumada; sin embargo, ahora cuenta con toda la fuerza y la fe para luchar por su vida.

“Como me dijo un grandísimo amigo: ‘El cáncer no es muerte, el cáncer es vida y nos enseña a vivir’. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer porque quiero vivir”, expresó.

La pareja del excapitán de la Selección de Costa Rica dio a conocer que el pasado 30 de junio fue uno de los días más complejos de su vida, ya que fue en esa fecha cuando recibió el diagnóstico.

“La palabra ‘cáncer’ siempre da miedo, pero sumada al término ‘metástasis’, los miedos se exponenciaron de una manera que hoy cuesta describir”, publicó.

“Bryan manejaba en silencio, de camino a hacerme una mamografía para descartar que también hubiera metástasis mamaria, mientras yo lloraba descontroladamente, enloquecida, gritando y preguntándome qué iba a pasar con mis hijos a partir de ahora”, agregó.

Carolina describió que, un mes después, empezó a notar cómo Dios inició un fuerte trabajo en su vida, con acciones puntuales como:

“Llegó un doctor que no estaba en el país y volvió a Costa Rica (después de dos años), justo el día que necesitaba mi biopsia (...)”.

Jaikel contó que, gracias al apoyo de su familia, logró trasladarse a Houston, Estados Unidos, donde actualmente está recibiendo “el mejor tratamiento posible”.

“La realidad es que, para enfrentar un diagnóstico como el mío, se necesita una fe con la capacidad de correr una maratón, y a mí esto me agarró gateando. Pero Dios empieza a presentar ángeles en el camino que me acercan a Él”, explicó.

También profundizó en la experiencia espiritual que ha vivido durante este proceso:

“Hice una confesión en la iglesia de Las Ánimas para volver a comulgar. También una novena, la cual se ha convertido en más de un mes orando, con amigos y familiares que me han sanado el alma. Amigos que empiezan a rezar por mí y a mandarme versículos de la Biblia... En este punto, yo estoy en Houston, esperando trámites administrativos del seguro, bastante triste porque me estaba costando estar lejos de mis hijos”, relató.

Luego de esto, la compañera de Bryan Ruiz dio a conocer que, en su vida, empezó a notar cómo, en los pequeños detalles, comenzó a ver la vida de forma diferente.

“Empecé a hacer a un lado mis rencores, mis miedos. Se fue haciendo un campito en mi corazón para llenarlo de fe y esperanza, y me fue dando seguridad y paz (...). Hoy, mi proceso de sanarme físicamente comenzó, y mi proceso de sanar mi alma y mi corazón está más fuerte que nunca. Y, a pesar de que sé que es un proceso médico el que tengo que vivir, mis ojos están puestos en Dios, con fe”, acotó.

Carolina enfatizó:

“No ha sido un mes fácil. Han hablado millones de lágrimas, pero nunca he estado sola. Dios me ha mandado miles de ángeles que me han dado la mano, que me han mandado un mensaje y me han mostrado su amor. Voy a vivir mi vida eternamente agradecida con cada uno de ustedes”, finalizó.

Carolina Jaikel se encuentra actualmente junto a su familia, enfrentando con valentía la enfermedad. Bryan Ruiz decidió renunciar a su trabajo en Alajuelense, donde se desempeñaba como asistente técnico y entrenador de liga menor, para acompañarla en todo momento.