Alajuelense da noticia de última hora sobre Joel Campbell

Joel Campbell vuelve a jugar con Liga Deportiva Alajuelense, recuperado de la lesión que lo tuvo fuera por cinco partidos.

26 días después de la última vez que jugó, Joel Campbell vuelve a tener participación con Liga Deportiva Alajuelense. El futbolista que el martes pasado estuvo en la suplencia sin ver acción anhela que esta vez todo sea diferente.

Cinco partidos han pasado desde que pisó el terreno de juego en un encuentro como tal. Este viernes 26 de setiembre regresa y lo hace como titular, en el pulso de la Liga contra Puntarenas FC, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense lo necesita y él también tiene la voluntad de reencontrarse con su fútbol. Con esa intención arrancó este semestre, pero dos lesiones musculares, con recaída incluida, no le han permitido lograr lo que pretende.

Contemplando la Recopa, el Apertura 2025 y la Copa Centroamericana de Concacaf, Joel Campbell tan solo ha jugado 164 minutos en seis partidos. Este viernes retorna y quiere hacerlo bien.

Esta es la alineación estelar de Alajuelense: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz, Rashir Parkins, Ronaldo Cisneros, Creichel Pérez, Alejandro Bran, Diego Campos y Joel Campbell.

Además, Óscar Ramírez dejó en el banco de suplentes a Bayron Mora, Deylan Paz, Aarón Salazar, Kenyel Michel, Elián Quesada, Rónald Matarrita, Anthony Hernández, Jeison Lucumí y Doryan Rodríguez.

