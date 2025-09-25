Pablo Izaguirre destapa la realidad de Alajuelense: vea cuáles son los jugadores que están en deuda

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La afición de Liga Deportiva Alajuelense espera más de muchos jugadores.

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de incertidumbre y presión máxima, con una afición impaciente por los resultados y bastante inquieta por cómo se comporta el equipo tanto en el campeonato nacional como en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Como voz crítica e histórica del club, Pablo Izaguirre ofrece una visión cruda y directa sobre la realidad del equipo, aunado al desempeño de algunos jugadores, varios de ellos en deuda.

Para empezar su análisis, el argentino apuntó que se debe partir por el hecho de que los últimos dos ciclos en Alajuelense son muy diferentes, pero a la vez, con lo principal en común.

“Lo de Alexandre Guimaraes fue más de traer jugadores de la confianza de él y lo de Óscar Ramírez es más ver a la liga menor, tratar de no hacer incorporaciones ruidosas y ver más lo que hay en la cantera del CAR”, expresó Pablo Izaguirre.

Su criterio es que aunque se trata de rutas diferentes, la exigencia siempre es la misma.

“El camino de Guimaraes fue uno, el de Óscar es otro, pero al final con lo que es la afición de la Liga, las exigencias terminan siendo iguales”, reiteró.

Los últimos días han sido hasta contradictorios, en el sentido de que Alajuelense rotó a su equipo contra Guadalupe dándole prioridad a la serie contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Sin embargo, en el “Colleya” Fonseca, Alajuelense empató contra el equipo que hoy se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla, con un punto más que Sporting. Y la Liga perdió en casa ante Motagua, en una serie que se terminará de resolver el martes en Honduras.

Liga Deportiva Alajuelense recibirá este viernes 26 de setiembre a Puntarenas FC, en el Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La presión de la afición manuda no distingue entre filosofías, y los recientes tropiezos lo confirman.

“Le ha costado a Óscar, principalmente en estos últimos dos partidos. El de Guadalupe le costó por el empate y esta pérdida con Motagua, entendiendo que quedar con diez es duro”, citó.

Pero tampoco crucifica a Rónald Matarrita por esa tarjeta roja que perjudicó a los rojinegros al tener que redoblar esfuerzos, porque al menos en el primer tiempo lo hicieron bien con uno menos.

“Yo quizás no sea el más autorizado en hablar de expulsiones, porque a mí me expulsaron dos veces en el clásico. Uno sabe lo que es, cómo se siente y la frustración que puede tener un jugador, porque se siente totalmente responsable de lo que pasó, pero sí en estos últimos partidos le está costando encontrar el rumbo a la Liga”, opinó.

Jugadores de la Liga bajo la lupa

La Liga cuenta con jugadores que se encuentran en deuda, como Alejandro Bran, a quien Rashir Parkins le ganó la titularidad a partir del momento en el que se recuperó de una lesión.

“Él es un excelente jugador, pero está a deber, porque la Liga espera mucho de él”, citó Pablo Izaguirre.

La expectativa sobre el mediocampista es alta y, de momento, no ha logrado satisfacerla.

El caso de Joel Campbell se percibe como uno de los más frustrantes para la afición. Las lesiones no le han permitido ese resurgir que él mismo quiere en este semestre, luego de recibir una nueva oportunidad, cuando ya el club analizaba buscarle una salida. Solo contabiliza 164 minutos en lo que va del semestre, y de los 6 partidos en los que ha jugado, solo en uno salió de titular.

Ya está recuperado de la última recaída y podría ser que su regreso al campo sea este viernes, en el partido entre la Liga y Puntarenas, en el Morera Soto.

Joel Campbell podría volver a tener minutos este viernes, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Aunque Óscar Ramírez defiende el juego de Ronaldo Cisneros, el delantero mexicano no anota aún. Él registra 309 minutos en seis partidos, de los cuales, en cuatro salió como titular.

“Él está recién llegado, pero cuando uno es extranjero, ya empiezan a meter el foco en uno. Quizás le tiene que dar más tiempo, pero lo que pasa es que en la Liga no hay tiempo, a veces no hay paciencia”, comentó Pablo Izaguirre.

Mientras que alrededor de Elián Quesada persiste todo un misterio. El lateral izquierdo formado en el Arsenal solo ha jugado 80 minutos en tres partidos con la Liga, de los cuales, solo fue titular en uno.

“Quizás Óscar ve algo en el día a día que todavía no lo convence para ponerlo; pero ojo, que lo que pasa es que Rónald Matarrita ha levantado mucho su nivel. Entonces, eso también es algo importante para la Liga. Quizás ahora tenga un chance”, apuntó Pablo Izaguirre.

Elián Quesada ha tenido muy poca participación con Liga Deportiva Alajuelense. (Concacaf.com/Concacaf)

Otro jugador que no termina de agradar a muchos aficionados es el colombiano Jeison Lucumí. Según el exfutbolista, como el “Macho” aún no termina de consolidar a un atacante, posiblemente a él lo usen como falso 9, alternando ese rol con Anthony Hernández.

Lo que Pablo Izaguirre tiene claro es que Alajuelense debe ganar como sea y que vienen dos partidos difíciles, este viernes contra Puntarenas en el Morera Soto, a las 8 p. m., y el otro martes en Honduras, ante Motagua.

“Yo no sé si el aficionado quedaría tan disconforme si la Liga queda eliminada en el torneo internacional; pero lo que pasa es que ahí sí tendría que ir sí o sí por el campeonato, porque es lo único que le quedaría. Y la exigencia sí se tornaría partido a partido cada vez más pesada, si el equipo no logra ganar”, comentó Pablo Izaguirre.

Vistazo a cada jugador de Alajuelense en lo que va del semestre

Washington Ortega

450 minutos en 5 partidos en Copa Centroamericana. 4 goles encajados y 2 partidos imbatido.

810 minutos en 9 partidos en Apertura 2025. 4 goles encajados y 6 partidos imbatido.

90 minutos en Recopa. 0 goles encajados y 1 partido imbatido.

Santiago van der Putten (actualmente lesionado)

270 minutos en 3 partidos de Copa Centroamericana.

418 minutos en 5 partidos del Apertura 2025.

90 minutos en Recopa.

Alexis Gamboa

450 minutos en 5 partidos de Copa Centroamericana.

720 minutos en 8 partidos del Apertura 2025.

90 minutos en Recopa.

Aarón Salazar

120 minutos en 3 partidos de Copa Centroamericana.

205 minutos en 3 partidos del Apertura 2025.

90 minutos en Recopa.

Guillermo Villalobos

246 minutos en 4 partidos de Copa Centroamericana.

431 minutos en 7 partidos del Apertura 2025.

Rónald Matarrita

145 minutos en 3 partidos de Copa Centroamericana.

477 minutos en 7 partidos del Apertura 2025.

John Paul Ruiz

237 minutos en 5 partidos en Copa Centroamericana, 1 asistencia.

335 minutos en 6 partidos en Apertura 2025.

90 minutos en Recopa.

Fernando Piñar

298 minutos en 4 partidos en Copa Centroamericana, 1 gol.

591 minutos en 7 partidos del Apertura 2025, 1 asistencia.

90 minutos en Recopa.

Elián Quesada

63 minutos en 1 partido de Copa Centroamericana.

17 minutos en 2 partidos del Apertura 2025.

Deylan Paz

206 minutos en 4 partidos en el Apertura 2025.

Tristan Demetrius

82 minutos en 3 partidos del Apertura 2025.

Alejandro Bran

319 minutos en 5 partidos de Copa Centroamericana.

404 minutos en 7 partidos del Apertura 2025.

74 minutos en Recopa.

Creichel Pérez

348 minutos en 4 partidos de Copa Centroamericana, 1 asistencia.

445 minutos en 8 partidos del Apertura 2025, 3 goles.

27 minutos en Recopa.

Rashir Parkins

111 minutos en 3 partidos de Copa Centroamericana.

429 minutos en 6 partidos del Apertura 2025, 1 gol.

Celso Borges

350 minutos en 5 partidos de Copa Centroamericana.

567 minutos en 7 partidos del Apertura 2025, 1 asistencia.

63 minutos en Recopa.

Deylan Aguilar

30 minutos en 1 partido de Copa Centroamericana.

21 minutos en 2 partidos del Apertura 2025.

27 minutos en Recopa.

Isaac Badilla

192 minutos en 5 partidos de Copa Centroamericana.

119 minutos en 3 partidos del Apertura 2025.

16 minutos en Recopa.

Kenyel Michel

201 minutos en 4 partidos de Copa Centroamericana, 1 gol.

662 minutos en 9 partidos del Apertura 2025, 1 gol y 1 asistencia.

63 minutos en Recopa.

Ronaldo Cisneros

20 minutos en 1 partido en Copa Centroamericana.

289 minutos en 5 partidos en Apertura 2025.

Diego Campos

236 minutos en 4 partidos de Copa Centroamericana, 1 gol.

62 minutos en 3 partidos del Apertura 2025.

Jeison Lucumí

89 minutos en 2 partidos de Copa Centroamericana, 1 asistencia.

463 minutos en 8 partidos del Apertura 2025, 1 gol y 1 asistencia.

74 minutos en Recopa.

Joel Campbell

40 minutos en 2 partidos de Copa Centroamericana.

108 minutos en 3 partidos del Apertura 2025.

16 minutos en Recopa.

Alberto Toril (actualmente lesionado)

3 minutos en 1 partido de Copa Centroamericana.

177 minutos en 3 partidos del Apertura 2025, 1 asistencia.

Anthony Hernández

185 minutos en 4 partidos de Copa Centroamericana, 1 gol.

412 minutos en 9 partidos del Apertura 2025, 2 goles.

84 minutos en Recopa.

Doryan Rodríguez

147 minutos en 2 partidos en Copa Centroamericana.

131 minutos en 5 partidos del Apertura 2025.

