El enfado de Marcelo Sarvas trajo consecuencias

Marcelo Sarvas estaba muy enojado en el partido entre Guadalupe y Liga Deportiva Alajuelense.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer los castigos de la jornada 10 del Torneo de Apertura 2025, y uno de los sancionados fue Marcelo Sarvas, quien recibió la tarjeta roja directa en el partido que acabó 0-0 entre Guadalupe y Liga Deportiva Alajuelense.

Desde el banquillo, el asistente técnico de Óscar “Macho” Ramírez era uno de los más incómodos, protestando decisiones arbitrales.

Hasta que llegó el momento en el que el central Adrián Chinchilla le mostró la tarjeta roja directa y el Tribunal Disciplinario dio a conocer que le impuso un castigo de tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000.

Ese órgano indica en la notificación que la sanción se dio “al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”.

Además, Alajuelense deberá cancelar ¢200.000 por el lanzamiento objetos que son considerados como no peligrosos, que contacten o no a alguna persona dentro del terreno de juego o zonas adyacentes.

Otros castigos de la fecha

Club Sport Herediano

Allan Cruz se perderá tres partidos y deberá cancelar una multa de ¢200.000, “al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”.

Municipal Pérez Zeledón

Eduardo Pastrana Reyes no jugará el próximo encuentro y debe pagar ¢100.000 por acumular cinco tarjetas amarillas.

Mientras que se castigó a Luis José Hernández Paniagua con tres partidos de suspensión y una multa de ¢350.000.

Según el Disciplinario, esto obedece a que fue “la primera vez que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave, especialmente mediante el empleo desmesurado de la fuerza o juego brutal o violento, con cualquier parte del cuerpo sin estar en disputa el balón”.

Club Sport Cartaginés

Los brumosos deben pagar ¢1.000.000, porque por primera vez alguno de los juntabolas perdió tiempo en forma evidente, o no cumplió adecuadamente con sus funciones.

