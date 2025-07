Joel Campbell y Alajuelense, una relación en suspenso con nuevo capítulo

Liga Deportiva Alajuelense comienza su segunda semana de pretemporada y buena parte de los focos de atención siguen puestos en una figura que, aunque el club no ha mostrado en sus videos y fotografías durante estos días, está ahí, trabajando como parte del equipo: Joel Campbell.

Su situación resulta peculiar, en el sentido de que la realidad contractual choca con la incertidumbre deportiva y las aspiraciones personales.

La cadena de hechos parte del punto innegable de que Joel Campbell tiene un año más de contrato con el club rojinegro.

Hoy, él es parte de la Liga y está preparándose con sus compañeros; pero a la vez, su permanencia en el equipo es, paradójicamente, la gran incógnita que alimenta el suspenso.

El 12 de Alajuelense está presente, entrenando, y forma parte de la plantilla rojinegra que se prepara para el próximo torneo. Él tiene el firme interés de quedarse en la Liga, pero en este momento resulta incierto saber qué pasará. Y las cosas no pasan propiamente por un tema económico.

LEA MÁS: Joel Campbell se deja ver en inicio de la pretemporada de Alajuelense

¿Se quedará o no? La pregunta que resuena, hoy no tiene respuesta definitiva. La clave radica en el convencimiento, no solo por parte del técnico de la Liga, Óscar Ramírez; sino que también juega la propia convicción del jugador sobre su rol, lo que quiere y lo que puede dar.

La pretemporada se convierte así en un laboratorio de prueba para el futbolista que siempre ha creído en sus capacidades, y que es el primero en saber que ahora más que nunca necesita reencontrarse con su fútbol.

Joel Campbell se encuentra en pretemporada con Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El propio Joel Campbell dio un paso importante al comunicarle a Óscar Ramírez su deseo de continuar en Alajuelense, y quiere demostrárselo.

Después de una carrera por Europa y otras latitudes, Campbell arribó a Alajuelense hace dos años; su llegada prometía la magia y liderazgo que un equipo grande siempre busca en sus figuras. Sin embargo, la realidad ha sido menos idílica.

Luego de irse a préstamo al Atlético Goianiense de Brasil, regresó a la Liga con la firme intención de recuperar lo perdido.

Pero el torneo de Clausura 2025 no trajo consigo el repunte esperado. Sus minutos en cancha fueron escasos, relegado al banquillo, o fuera de lista en varias ocasiones con el anterior técnico, Alexandre Guimaraes.

Con Óscar Ramírez como relevo de Guima en el banquillo de Alajuelense, la situación de Joel Campbell no varió, y era difícil que pasara algo distinto, al encontrarse sin ritmo.

LEA MÁS: Lo que Alajuelense se trae entre manos: ¿Cuándo, dónde y cómo?

Con 33 años recién cumplidos, una edad en la que muchos futbolistas alcanzan su madurez o mantienen su pico de rendimiento, Joel Campbell parece transitar por uno de los momentos más bajos de su carrera.

Su aporte en cancha ha disminuido drásticamente. Aquel jugador capaz de desequilibrar defensas con su velocidad y potencia, o de inventar una jugada de la nada, parece haber quedado en el pasado.

El protagonismo que lo caracterizó en años anteriores se diluyó. Hace solo unos días, su continuidad en la Liga resultaba improbable, y la rescisión de contrato se convirtió en el escenario que ganaba fuerza. Algo celebrado incluso por la misma afición de Alajuelense, que siempre esperó más de él.

Tal y como publicó La Nación días atrás, dos fuentes internas confirmaron que la Liga y el representante del futbolista, Joaquim Batica, estaban negociando la salida del cuadro rojinegro.

Sin embargo, ahora todo parece haber cambiado y Campbell busca otra oportunidad para ser de nuevo una pieza que marca diferencia.

También busca méritos para retornar a la Selección de Costa Rica. De hecho, él sabe que para lograrlo, tiene que jugar en su club.

El nombre de Campbell, antes sinónimo de ataque, velocidad y desequilibrio en la Sele, ya no figura entre los convocados. No fue a la Copa Oro, y de seguir sumido en ese declive, difícilmente pueda regresar a la Tricolor. Algo que atenta con su sueño de ir a otro Mundial. Eso también se desvanecería.

No obstante, ahora Campbell parece estar decidido a convencer y convencerse. En este complejo ajedrez, cada movimiento en la pretemporada puede ser decisivo para Joel Campbell. No hay respuestas claras. La moneda está, literalmente, en el aire.

La propia incertidumbre da pie a rumores y especulaciones, al punto de que Saprissa se vio hace unos días en la necesidad de decir que no tiene interés en él; mientras que Jafet Soto optó por decir que en Herediano no pueden referirse a un futbolista al que le resta un año con Alajuelense.

