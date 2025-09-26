Alajuelense vs. Puntarenas FC: Hora y canal para ver el partido en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC abren este viernes 26 de setiembre la jornada 11 del Torneo de Apertura 2025. El partido pactado para las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto resulta clave para ambos equipos.

Después del empate de visita (0-0) contra Guadalupe y el traspié (0-1) en el primer round de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Motagua, a Alajuelense le urge reencontrarse con la victoria, no solo para calmar los ánimos de su gente, sino también por su propia confianza.

LEA MÁS: Pablo Izaguirre destapa la realidad de Alajuelense: vea cuáles son los jugadores que están en deuda

Además, la Liga pretende mantenerse en zona de clasificación, en una tabla de margen estrecho, como lo podrá ver más adelante en este mismo artículo.

Mientras que Puntarenas FC también quiere los tres puntos para recortar distancia y quedar más cerca de esos cuatro lugares tan peleados, porque el Puerto quiere ser parte de las semifinales de nuevo.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC empezará a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según datos del periodista y estadígrafo Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), esta noche será el juego 21 entre Alajuelense y Puntarenas FC en el Morera Soto.

El primer duelo entre estos clubes en la casa rojinegra se llevó a cabo en el 2004, con victoria de Alajuelense por 4-2. Los goles de la Liga fueron de Pablo Gabas, Bryan Ruiz, Pablo Izaguirre y Carlos Hernández. José Mendoza y Allan Oviedo marcaron en el bando chuchequero.

LEA MÁS: El enfado de Marcelo Sarvas trajo consecuencias

Además, Puntarenas FC buscará vencer a la Liga de Óscar Ramírez nuevamente en la Catedral, como lo hizo en el Invierno 2013 (0-1).

Para esta noche, Alajuelense no contará con su capitán, Celso Borges, debido a la molestia muscular con la que salió el martes pasado.

Rifamos una entrada doble para ir hoy al Morera Soto Copiado!

Ricardo Palma fue el ganador de las dos entradas que se rifaron en una dinámica a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

LEA MÁS: Alajuelense herido ante Motagua, pero desafiante: Esto dicen cinco voces del camerino de la Liga

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Puntarenas FC? Copiado!

Durante la noche de este viernes, el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC será transmitido por FUTV.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en la emisora de su preferencia: Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM).

Óscar Ramírez y César Alpízar sostendrán un nuevo pulso desde el banquillo, en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco/Fotografías)

Las entradas para el partido Alajuelense vs. Puntarenas FC Copiado!

Si usted planea ir al Estadio Alejandro Morera Soto este viernes, puede comprar las entradas de una vez en boleterialaliga.com, o adquirir los tiquetes electrónicos a partir de las 4 p. m. en las boleterías físicas de la Catedral. Los precios van desde los ¢4.000.

Alajuelense anuncia el partido contra Puntarenas FC Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 Jornada 11 / Apertura 25’

🆚 Puntarenas FC

🕒 8:00p.m

🏟 Est. Alejandro Morera Soto

📺 FUTV

🎟️ Disponibles en https://t.co/QL2F6JpoqQ



➡️ BYD Costa Rica#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/E3uEyBCeFS — Alajuelense (@ldacr) September 26, 2025

Puntarenas FC anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

Vea cómo va la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2025 Copiado!

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.