¿Qué pasa con Celso Borges? Esto dice el médico de Alajuelense

En Liga Deportiva Alajuelense esperarán hasta el último momento para definir qué harán en el caso de Celso Borges.

En Liga Deportiva Alajuelense se acerca el momento de tomar decisiones con respecto a Celso Borges.

El equipo rojinegro vive horas cruciales después del empate contra Puntarenas FC, en el que el VAR anuló el tercer gol de la Liga por un fuera de juego de Rónald Matarrita, que generó polémica pese a que fue medido con las respectivas líneas que se utilizan en estos casos.

Los rojinegros tienen una práctica este sábado y volverán a entrenar el domingo por la mañana. Será ahí cuando el cuerpo técnico y el departamento médico decidan en definitiva si el capitán de la Liga viajará a Honduras para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, o si se queda en casa.

¿Qué es lo que pasa con Celso Borges? “El caso de Celso es particular, él tiene una lesión muscular que gracias a Dios versus a lo que esperábamos no fue tan grande. A la hora de que hicimos los estudios nos dimos cuenta de que era una lesión pequeña y entonces creemos que va a estar pronto de regreso”, expresó el médico de Alajuelense, Andrés Barquero, en declaraciones a FUTV.

Según el galeno de la Liga, como el viaje a territorio catracho es tan pronto, se han mantenido en conversaciones, en reuniones entre todos para tomar una decisión con respecto a eso.

“Con lo de la Selección (la eventualidad de que lo convoquen) hay un poco más de tiempo, ellos están informados de la situación y en eso tomaremos la decisión en algún momento. Con respecto al viaje a Motagua, no está decidido qué vamos a hacer con él”, destacó el Dr. Andrés Barquero.

Liga Deportiva Alajuelense ha ido recuperando jugadores, luego de varias lesiones. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Preguntó el departamento médico de la Selección Nacional, o ustedes les informaron? “Siempre les informamos cuando hay un lesionado, siempre estamos en constante comunicación, porque sabemos que viene próximamente una convocatoria y nos gusta que sepan cómo están nuestros jugadores”, respondió el médico.

Detalló que Celso Borges tiene un desgarre en la zona isquiotibial. Es decir, en la parte anterior del muslo derecho.

Todo será cuestión de horas para conocer la decisión final de Alajuelense con su capitán.

“Gracias a Dios recuperamos a los tres jugadores que teníamos afuera con temas musculares, que eran Aarón Salazar, Joel Campbell y Diego Campos.

”Y ahorita los que están fuera son los de cirugía por un tema de rodilla (Santiago van der Putten y Alberto Toril), no son lesiones graves, pero su tema de recuperación es mayor”, apuntó el médico.

Liga Deportiva Alajuelense saldrá del país este domingo a las 3:05 p. m. y después de una escala en El Salvador, aterrizará en Honduras a las 6:40 p. m.

El partido definitivo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Motagua y la Liga será el martes 30 de setiembre, a las 8:06, en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa. Y en este momento, el cuadro catracho tiene una ventaja de 1-0.

