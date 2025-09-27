Puro Deporte

Vea el polémico gol de Alajuelense frente a Puntarenas que el VAR anuló por fuera de juego

En el minuto 96, el VAR le anuló el gol a Alajuelense que significaba el primer lugar de la tabla

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Alajuelense contra Puntarenas por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta a Puntarenas, Torneo de Apertura 2025 Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga Deportiva AlajuelenseDeportesApertura 2025Puntarenas FCVAR
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.