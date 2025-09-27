Vea el polémico gol de Alajuelense frente a Puntarenas que el VAR anuló por fuera de juego

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC se vivió un momento tenso justo antes del final del encuentro.

El partido iba 2-2, con goles de Ronaldo Cisneros y Creichel Pérez para Alajuelense. Por parte de Puntarenas FC fue un gol de Andrey Mora y un autogol de Aarón Salazar.

En el minuto 94, Alejandro Bran anotó un golazo para darle los tres puntos a los rojinegros, pero la alegría duró muy poco, ya que el árbitro Brayan Cruz fue llamado al VAR, debido a un posible fuera de juego del jugador Ronald Matarrita.

Tras una revisión de aproximadamente 1 minuto, Cruz tomó la decisión de anular la anotación. La imagen generó polémica debido a que algunos aficionados afirman que Matarrita no se encontraba en fuera de lugar.

Además, cuestionan el trazado de las líneas que se utilizan para señalar la posición adelantada.

Con esa anotación, los manudos se habrían adueñado del primer lugar de la tabla, ahora, están empatados a puntos con Cartaginés y Liberia en los primeros tres lugares del Apertura 2025.