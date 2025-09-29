Esta es la primera reacción en redes de uno de los jugadores sancionados en Alajuelense por irse de fiesta

Creichel Pérez y John Paul Ruiz son dos de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que no viajaron a Honduras por irse de fiesta.

Liga Deportiva Alajuelense llegó minutos antes de las 9 p. m. a Tegucigalpa, donde este martes 30 de setiembre jugará contra Motagua, en el partido definitivo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Mientras el equipo rojinegro hacía su viaje, uno de los cuatro jugadores que el club bajó del avión (John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Paz y Deylan Aguilar) luego de que se fueron de fiesta, publicó un mensaje en una historia de Instagram.

El mensaje enigmático provino precisamente de John Paul Ruiz, uno de los jugadores más señalados por la afición rojinegra en el último partido, el viernes ante Puntarenas.

La publicación la acompañó con una imagen de una carretera sola, en la oscuridad de la noche y una cruz, con la leyenda: “El mundo puede fallarte, pero Dios nunca lo hará”.

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, afirmó que los cuatro jugadores que se equivocaron quedaron fuera del viaje a Honduras y que se les aplicará el reglamento interno.

John Paul Ruiz publicó esta historia tras ser bajado del viaje a Honduras con Alajuelense. (Captura pantalla/Captura pantalla)

En la Liga se percataron de que algo había pasado con esos jugadores, porque empezaron a llegar mensajes a las redes sociales del club, alertando que los habían visto hasta altas horas de la madrugada en La California.

Todos los futbolistas del equipo estaban citados este domingo a las 6 a. m. en el CAR. De los implicados en esta situación de indisciplina, unos llegaron tarde. Y no en las condiciones de entrenar, ni viajar. Ellos se quedaron.

Los demás integrantes de Alajuelense se encuentran en Tegucigalpa, después de un día muy largo y con una misión ante Motagua, en la que la Liga tiene una desventaja de 1-0.

