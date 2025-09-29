Puro Deporte

Esta es la primera reacción en redes de uno de los jugadores sancionados en Alajuelense por irse de fiesta

Uno de los jugadores a los que Liga Deportiva Alajuelense bajó del avión por indisciplina publicó un mensaje enigmático

Por Fanny Tayver Marín
Creichel Pérez y John Paul Ruiz son dos de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que no viajaron a Honduras por irse de fiesta.
Creichel Pérez y John Paul Ruiz son dos de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que no viajaron a Honduras por irse de fiesta. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseJohn Paul RuizCopa Centroamericana de Concacaf
