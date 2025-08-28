¿Seguirá en Alajuelense? Celso Borges habla claro sobre su futuro

Celso Borges es uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense a los que se les vence contrato en diciembre. ¿Quiere seguir en el club y cerrar su carrera vestido de rojinegro?

El capitán de la Liga respondió en zona mixta que él se siente bien para seguir jugando y que la prioridad la tiene Alajuelense, porque es un club donde se siente cómodo.

“Lo único que ha habido es una charla de que vamos a charlar. Entonces, una precharla, se puede decir así. La Liga sí tiene prioridad y a partir de eso, veremos”, expresó Celso Borges, quien cumplió 37 años en mayo.

Dijo que debe ser como en toda negociación, que las dos partes estén de acuerdo, a gusto.

Celso Borges admite que a él le gustaría cerrar su carrera en Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Pero si no ha habido siquiera la conversación, no puedo decir en qué punto estamos”, citó el mediocampista.

Muchas veces, las renovaciones de los contratos de los jugadores en la Liga fluyen de acuerdo a resultados y a títulos, encasillándolo a un partido final. No siempre es así, pero la historia del club evidencia que eso pasa.

En el caso de Celso Borges, él confesó que quiere tener definido todo antes de esas instancias.

“Pero es mi posición al respecto. Tendremos que tener la charla en algún momento, pero a partir de este momento estoy en mis últimos meses de contrato y uno ya podría estar valorando cosas, ver cosas y la prioridad la tiene Liga Deportiva Alajuelense”, aseguró.

Al consultársele si otro club nacional o internacional se le ha acercado, respondió que su representante es quien atiende todo eso, pero repitió una vez más que la prioridad la tiene su club actual.

También insistió en que Alajuelense es un equipo en el que se siente cómodo, y que si es parte de la Liga es porque quiere estar ahí.

Celso Borges considera que tiene cuerda para rato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Cuánto tiempo más se ve jugando? “Mi cuerpo la verdad me responde bastante bien, así que yo me veo bien para un tiempo. Mi cuerpo está bien, la máquina está aceitada, me he cuidado durante mi carrera para mantenerme en buen estado”, contestó.

Añadió que espera esa conversación y que ahí se determinará si las dos partes están interesadas y que ya después se retoma con el representante.

Celso Borges reiteró que inclusive le gustaría tener definido pronto su futuro para ni siquiera pensar en eso, “sobre todo por ver qué va a pasar, por tener un poco de claridad”.

¿Seis meses? ¿Un año? ¿Año y medio, cuánto? Ante esas preguntas, el futbolista no pudo evitar sonreír. De inmediato, repitió que se siente bien y que solo hay que ver qué pasa.

Clásico nacional a la vista

Sobre el triunfo ante Antigua, Celso Borges afirmó que es importante la manera en la que entraron los hombres de cambio, porque él bien sabe que es difícil ser suplente.

“Pero que entren con las ganas que entraron, queriendo hacer la diferencia y eso demuestra muy bien cómo está el grupo”, citó.

Con la clasificación consumada a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, el siguiente reto en la agenda de Alajuelense es visitar a Saprissa, el sábado 30 de agosto, a partir de las 8 p. m., en Tibás.

“Llega en un buen momento, pero es que también es un partido anímico diferente. Entonces, tenemos que llegar con este empuje que tuvimos este miércoles, pero sí sabemos que es un partido diferente.

”A la afición le damos las gracias por el apoyo que nos dieron en este juego y pueden estar aliviados de que su equipo está en cuartos de final una vez más”, concluyó Celso Borges.

