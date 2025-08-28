Puro Deporte

¿Seguirá en Alajuelense? Celso Borges habla claro sobre su futuro

A Celso Borges se le termina el contrato con Liga Deportiva Alajuelense en diciembre

Por Fanny Tayver Marín

Celso Borges es uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense a los que se les vence contrato en diciembre. ¿Quiere seguir en el club y cerrar su carrera vestido de rojinegro?








Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

