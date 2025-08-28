Directivo de Alajuelense responde al recado de Kendall Waston

Kendall Waston se acordó de Liga Deportiva Alajuelense en medio de la eliminación de Saprissa en la Copa Centroamericana de Concacaf. Todo surgió porque al defensor morado le consultaron en zona mixta que si lo que pasó con los morados es una crisis. Ante eso, respondió que si eso es una crisis, cómo será lo de un equipo que no sale campeón, y que lo enfrentarán este sábado 30 de agosto.

El recado fue directo hacia Alajuelense y en la transmisión de Columbia, antes del triunfo de la Liga contra Antigua por 1-0, con un gol de Anthony Hernández, al directivo rojinegro León Weinstok le consultaron qué le parecieron esas declaraciones de uno de los capitanes de Saprissa.

“Sí se hace evidente que era sobre Liga Deportiva Alajuelense, yo creo que parte del respeto es poderse referir claramente al equipo. Es decir, si yo tengo que decir algo del Deportivo Saprissa yo puedo hablar del Deportivo Saprissa sin ningún problema al mencionarlo y no tengo que hablar de un equipo que no clasificó a la segunda fase de la Copa Centroamericana”, afirmó.

El dirigente explicó que en todos los equipos se pasa por momentos difíciles, por lo que no se debería caer en lo que considera faltas de respeto.

“Yo creo que para alguien con mucha experiencia y señorío como Kendall, tratar de referirse a nosotros, siendo los actuales bicampeones de la Copa Centroamericana, en un torneo que recién se eliminaron en la fase de grupos, creo que no viene a bien ni construye, y más en alguien de su nivel y trayectoria”, finalizó.

Kendall Waston y Saprissa se verán las caras contra Alajuelense, el sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, donde los morados buscarán lavarse la cara del mal momento que viven, mientras los manudos tendrán el chance de agravar el mal momento de los morados.