Óscar Ramírez ensalza triunfo de Alajuelense e insiste en la presión de un lustro sin el campeonato nacional

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, explicó su alegría por conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El timonel erizo además destacó nuevamente el valor que hay que darle a los logros de la Liga porque se está batallando con un peso muy pesado: los cinco años sin ser campeón en el torneo local.

—¿Qué valoración hace del fútbol que está mostrando Alajuelense?

—En el torneo llevamos cuatro partidos del campeonato nacional y cuatro de la Copa Centroamericana. Me gustaría un poco más, claro, pero con esto de la Copa, los equipos vienen a jugar contra el bicampeón, vienen con una motivación extra. Ellos llegan con emotividad, y eso ha hecho que los partidos sean complejos, excepto el de Plaza Amador, que fue más manejable. En general, han sido partidos duros. Hasta ahora hemos cumplido con las metas: ya clasificamos en la Centroamericana, y lo hicimos con “hombría”. Esto era como una final, y salimos adelante. Ahora vamos a concentrarnos en el partido del sábado.

—¿Está conforme con cómo juega la Liga?

—Construir un equipo a mi manera es distinto… Yo estoy recibiendo un equipo y desarrollando una idea. Es un proceso. Para mí, los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Vamos trabajando en el tema de la creatividad: a Aarón Suárez lo hemos ido recuperando, a Celso Borges ya le dimos rodaje, a Alejandro Bran lo tenemos disponible.

“El tema de las variantes ha sido muy importante. Los muchachos que entran, como Jean Paul Ruiz y Anthony Hernández, nos están dando goles. Ahora veo a Joel Campbell recuperado, y eso me encanta. Siento que estamos dando pasos seguros y que el cierre del torneo será clave”.

—¿El estilo de Óscar Ramírez ya empieza a notarse?

—Hay un trabajo importante en la organización entre defensa y mediocampo. Se dice que un buen centro es medio gol, y eso lo estamos aplicando. En cuanto al estilo... si gano 3-0, todo está bien. Pero ustedes también deben considerar que lidiamos con equipos como Antigua, que fue muy fuerte. Yo, en los videos, había visto otra cosa: pensaba que era un equipo más directo, pero resultó ser un equipo muy pasador, muy técnico.

“Creo que en algún momento tenemos que abrir el marcador, pero también hay que tener paciencia. A veces no se contempla que llevamos cinco años sin ser campeones, y a los 10 minutos de juego ya nos están silbando… entonces, esperemos ver qué logramos al final".

—¿Usted ya se acostumbró a esa presión?

—Tengo una bendición: no sé cuándo se inventaron las redes sociales, pero no tengo Facebook y menos Instagram. Eso me da tranquilidad. Cuando llego a la casa de mi papá, le digo que me apague los programas deportivos, porque si no, me voy. Me gusta aislarme, tener estabilidad para no dejarme influir. Me siento tranquilo. Sé que la carga de los cinco años sin título está ahí, pero vamos a buscar sacarla. Ser bicampeones centroamericanos es un logro enorme. Eso tiene peso, tiene valor.

—¿Cómo visualiza el clásico nacional?

—Nos corresponde a nosotros. Al equipo le remarqué la importancia de las variantes. Ahora viene un partido difícil, porque ellos quieren salir del bache. Será un juego muy motivante para ellos, pero nosotros debemos tener las mismas ganas y deseos. Hay que entender que será un juego emotivo, en el que no podemos permitir descuidos.