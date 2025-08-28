Este fue el gol que le dio la tranquilidad a Alajuelense en la Copa Centroamericana

Alajuelense consiguió vencer a Antigua de Guatemala en la última jornada de la Copa Centroamericana. Los manudos no la tuvieron fácil y la celebración se dio gracias a una diana de Anthony Hernández en el cierre del compromiso.

El extremo se impuso en las alturas y con un cabezazo certero logró abrir el marcador y poner la diana que le dio los tres puntos a los erizos.

🦁EL BICAMPEÓN ABRIÓ EL MARCADOR Y ESTÁ SELLANDO SU CLASIFICACIÓN A LOS CUARTOS DE FINAL🔴⚫️



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4b2n47g7Yz — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 28, 2025

Anthony fue un jugador que llegó desde el banquillo para darle la tranquilidad a la Liga. En la jugada también participó otro futbolista que inició como suplente: Jean Paul Ruiz, el lateral izquierdo fue quien colgó el centro para el disparo del atacante.

Con este resultado, la Liga amarró su boleto a la siguiente fase de la Copa Centroamericana. En esta ronda ya está Cartaginés, mientras que Herediano tendrá su prueba este jueves contra Municipal de Guatemala; Saprissa quedó eliminado.