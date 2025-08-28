Este fue el gol que le dio la tranquilidad a Alajuelense en la Copa Centroamericana

Alajuelense consiguió vencer a Antigua de Guatemala en la última jornada de la Copa Centroamericana. Los manudos no la tuvieron fácil y la celebración se dio gracias a una diana de Anthony Hernández en el cierre del compromiso.
