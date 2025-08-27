Alajuelense vs. Antigua: Solo existe una opción para ver este partido de Copa Centroamericana en horario atípico

Liga Deportiva Alajuelense va en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Eso es lo que está en juego este miércoles 27 de agosto, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Allí, la Liga se enfrentará contra Antigua de Guatemala, en horario atípico.

El partido entre el bicampeón de Centroamérica y el representativo guatemalteco empezará a las 6:06 p. m.; misma hora en que la pelota rodará en el pulso entre Plaza Amador de Panamá y Alianza de El Salvador, en el Rommel Fernández, en territorio canalero.

Con esos dos partidos terminará de resolverse la situación en el grupo A, donde Plaza Amador con 9 puntos (+4) y Alajuelense con 6 unidades (+1) llegan ubicados en zona de clasificación.

LEA MÁS: Alex López envió mensaje a Bryan Ruiz por lucha de Carolina Jaikel y quedó sin palabras con su respuesta

Óscar Ramírez y sus hombres no piensan en otra cosa que no sea superar la fase de grupos, como ya lo consiguió el Club Sport Cartaginés al hacer lo que le tocaba en su casa al golear al CAI en la Vieja Metrópoli (4-0); y no con una eliminación como la que vivió Saprissa tras el empate 0-0 contra Motagua en Tibás.

Este será el tercer enfrentamiento histórico entre Alajuelense y Antigua en la Copa Centroamericana. El equipo costarricense lidera la serie con una victoria y un empate.

Liga Deportiva Alajuelense tiene dos partidos importantes en un lapso de cuatro días: Antigua y Saprissa. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Antigua? Copiado!

El juego entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua solo se verá en tiempo real a través de la aplicación Disney+ y su costo depende del plan que quiera adquirir.

Las opciones varían entre los $13,49 (estándar) y $17,99 (premium) mensuales, o planes anuales que pueden significarle un ahorro.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Tenemos que salir con la clasificación amarrada y luego ver lo de Saprissa’

Los amantes de la radio pueden sintonizar la emisora de su preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Anthony Hernández, Deylan Aguilar, Guillermo Villalobos y Rónald Matarrita podrían ver acción este miércoles en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Así llegan Alajuelense y Antigua a un partido crucial en Copa Centroamericana Copiado!

La Liga llega al partido con seis puntos, tras sumar dos triunfos consecutivos contra Managua FC y Alianza, luego de perder en su debut en el torneo ante Plaza Amador.

El bicampeón defensor aseguró un valioso triunfo 1-0 como visitante ante Alianza FC la semana pasada, con Fernando Piñar como autor del gol decisivo en el Estadio Cuscatlán.

Con una victoria, Alajuelense se clasificaría para los cuartos de final por tercera edición consecutiva. Los rojinegros solo llevan una derrota en 23 partidos disputados en esta competencia.

LEA MÁS: A Óscar ‘Macho’ Ramírez le urge que llegue el fin de mes

Por su parte, Antigua irá en busca de un triunfo que le permita aspirar a terminar entre los dos primeros, luego de caer 5-3 en casa frente a Plaza Amador.

Ojo a los escenarios que pueden presentarse este miércoles con Alajuelense Copiado!

Alajuelense depende de sí para avanzar en esta competición donde es el actual bicampeón. Llega como segundo del grupo A con seis puntos.

• Si gana: Clasifica a la segunda ronda.

• Si empata: Corre riesgo de quedar fuera, siempre y cuando Alianza golee de visita al Plaza Amador. La Liga tiene +1 en gol diferencia y los cuscatlecos 0.

• Si pierde: Queda eliminado.

LEA MÁS: ¿Diego Campos se va o se queda en Alajuelense? La historia ya tiene desenlace

Vea la tabla: Así está el grupo A antes de los partidos de este miércoles Copiado!

Plaza Amador y Liga Deportiva Alajuelense se encuentran en zona de clasificación, a falta de los partidos de este miércoles 27 de agosto, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Cuestión de números entre Alajuelense y Antigua Copiado!

Concacaf detalla que será el tercer enfrentamiento entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua GFC en la historia de la Copa Centroamericana, con ventaja para el conjunto costarricense con una victoria y un empate.

El primer duelo se disputó el 22 de octubre de 2024 en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala y finalizó con un empate sin goles, en la ida de las semifinales.

Mientras que el partido de vuelta tuvo lugar el 30 de octubre de 2024 en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, donde el equipo manudo se impuso 1-0 con un gol de cabeza de Rashir Parkins, asegurando su clasificación.

En el historial general, Alajuelense ha enfrentado a clubes guatemaltecos en 51 ocasiones dentro de torneos oficiales, con un amplio dominio que se recuenta así:

• 5 encuentros en la Copa Centroamericana (3 triunfos y 2 empates)

• 18 en la Concacaf Copa de Campeones (9 victorias, 5 empates y 4 derrotas)

• 2 en la Scotiabank Liga Concacaf (2 empates)

• 8 en la Copa Fraternidad Centroamericana (4 victorias y 4 derrotas)

• 6 en el Torneo Grandes de Centroamérica (4 victorias y 2 empates)

• 12 en la Copa Interclubes (8 triunfos, 2 empates y 2 derrotas)

En total, Alajuelense suma 28 victorias, 13 empates y solo 10 derrotas ante equipos de Guatemala.

Alajuelense anuncia el partido contra Antigua Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 Copa Centroamericana

🆚 Antigua GFC

🕒 6:00p.m

🏟 Est. Alejandro Morera Soto

📺 ESPN / Disney+

🎟️ https://t.co/QL2F6JoQBi#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/xHDWgOhERy — Alajuelense (@ldacr) August 27, 2025

¡Miércoles de fútbol en el Morera Soto! 🔴⚫️

🆚 Antigua GFC || ⏰ 6:00p.m



🎟️ https://t.co/QL2F6JpoqQ pic.twitter.com/rM1X2pGyZt — Alajuelense (@ldacr) August 26, 2025

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Alajuelense vs. Antigua? Copiado!

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Óscar Ramírez y Aarón Suárez analizan el partido Alajuelense vs. Antigua (video) Copiado!

Así ven en Alajuelense el partido contra Antigua

Técnico de Antigua y Alexánder Robinson hablan sobre el partido contra Alajuelense (video) Copiado!

En Antigua hablan del partido contra Alajuelense

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.