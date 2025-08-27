A Óscar ‘Macho’ Ramírez le urge que llegue el fin de mes

Jugadores como Diego Campos y Kenyel Michel fueron parte de la práctica de Liga Deportiva Alajuelense previo al partido de este miércoles contra Antigua. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

Óscar “Macho” Ramírez respondía preguntas a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto, en la víspera del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua de Guatemala, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El técnico de los rojinegros hizo una amplia exposición sobre la tarea pendiente para corregir un problema, una misión en la que afirma que van avanzando, tratando de lograr la efectividad que necesitan para traducir en goles las llegadas que generan.

Pero de manera espontánea y cuando nadie se lo esperaba, el “Macho” soltó una frase ante la que nadie pudo aguantar la risa.

“Yo estoy claro en lo que ha venido el progreso de la situación del equipo, pero lidiando con el tema de puntuar, que en esto de la Copa Centroamericana y el campeonato nacional es muy atropellado. ¿Cuándo es 30? El sábado…”, expresó Óscar Ramírez.

Esa pregunta se vuelve más que común a estas alturas del mes, cuando muchas personas ya necesitan recibir su salario, pero él no la pronunció en el sentido de que cuándo pagan, o porque el domingo 31 de agosto es feriado.

“Bueno, que se termine agosto, para que llegue setiembre y estar tranquilo un poco. Y entonces tener más espacio de trabajo”, apuntó el “Macho”, como si se tratara de una súplica para lograr una pequeña tregua en medio del trajín con tantos partidos seguidos.

Liga Deportiva Alajuelense entrenó a las 5 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, un día antes del partido contra Antigua. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

Óscar Ramírez acaba de experimentar algo que nunca antes le había sucedido, y que ocurrió justamente el jueves pasado, en El Salvador, minutos antes de que Alajuelense encarara el partido en el que derrotó a Alianza en el Estadio Cuscatlán. Y fue lo que pasó con Kenyel Michel, que iba de titular y tuvo que sacarlo de lista.

“Fue una urgencia que se dio muy rápido todo eso. En la parte que yo estuve antes no se daba esto del tema de fichajes, que un muchacho se fuera a medio camino o algo.

”Es algo nuevo y el tema de lidiar con eso no es fácil, porque ya teníamos armada la alineación del otro día, tuve que suspender y otro muchacho, que gracias a Dios, de los que están atrás, están trabajando bien y se nos dio bien el partido”, apuntó el entrenador rojinegro.

Pero para él es un alivio saber que cuenta con el extremo para buscar los objetivos de este semestre.

“El tema es que el Minnesota United lo compró y hasta el otro día se dio ya el préstamo, para que esté con nosotros hasta diciembre. Entonces en eso no hay problema, Kenyel Michel sigue siendo de la planilla hasta diciembre y así poder utilizarlo normalmente, o cuando bien lo tenga en algún momento del torneo, o seguir como venía jugando, que venía jugando muy bien”, indicó el “Macho”.

Alajuelense depende de sí para avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Este miércoles recibirá a Antigua a partir de las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

