‘La Nación’ rifará entradas dobles para ir al partido Alajuelense vs. Antigua en el Morera Soto

¿Quiere ir al Estadio Alejandro Morera Soto para presenciar en primera fila el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua de Guatemala en la Copa Centroamericana de Concacaf? Si su respuesta es afirmativa, no dude en tentar a la suerte.

La Nación rifará cinco entradas dobles para el partido de este miércoles 27 de agosto, pactado para las 6 p. m. en la Catedral. Tome en cuenta que participar es fácil, totalmente gratis y muy rápido.

Uno de los pasos para concursar es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Si ya lo hizo, lleva un paso adelante para ser parte de esta dinámica.

Si aún no lo ha hecho, o por algún motivo decidió salirse de esta herramienta gratuita de La Nación, podría ser el momento oportuno para decidir su regreso ahora mismo. Para eso, ingrese a este enlace.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua de Guatemala será este miércoles 27 de agosto, a las 6 p. m., en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Además, para participar en el sorteo, debe completar el formulario que encontrará aquí, siguiendo las breves instrucciones que allí se detallan.

El sorteo se efectuará este miércoles 27 de agosto, a las 9 a. m. y el nombre de las cinco personas ganadoras se informará a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Después de eso, se les enviarán los respectivos boletos digitales.

Posdata: Recuerde los dos pasos para participar en esta rifa de entradas para el partido Alajuelense vs. Antigua.

