Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés: dos se podrán ver por TV y otros dos solo por app en Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana llega a su última fecha de grupos y los equipos costarricenses se juegan su clasificación a la segunda fase.
Como es la jornada final, los partidos se realizarán entre martes y jueves y se deben jugar a la misma hora, de acuerdo a la reglamentación del torneo, por lo que desde ya le contamos que los compromisos de dos de los equipos nacionales solo se estarán transmitiendo mediante la App de Disney+.
Al tener los derechos exclusivos la cadena internacional ESPN, uno de los partidos de cada grupo debe transmitirse por la app oficial y los conjuntos nacionales se verán afectados directamente al tener a cuatro representantes.
Asimismo, debe recordar que los partidos de la Copa Centroamericana se transmiten por las emisoras nacionales Columbia (98.7 FM), Monumental (98.5 FM) y Teletica radio (91.5 FM), las cuales poseen los derechos.
Jornada decisiva
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|26 de agosto
|8 p.m.
|Saprissa vs. Motagua
|Disney +
|26 de agosto
|8 p.m.
|Cartaginés vs. Independiente
|ESPN y Disney +
|27 de agosto
|6 p.m.
|Plaza Amador vs. Independiente
|ESPN y Disney +
|27 de agosto
|6 p.m.
|Alajuelense vs. Antigua
|Disney +
|27 de agosto
|8 p.m.
|Real Estelí vs. Águila
|ESPN y Disney +
|27 de agosto
|8 p.m.
|Olimpia vs. Xelajú
|Disney +
|28 de agosto
|8 p.m.
|Herediano vs. Municipal
|ESPN y Disney +
|28 de agosto
|8 p.m.
|Rea España vs. Sporting SM
|Disney +