Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés: dos se podrán ver por TV y otros dos solo por app en Copa Centroamericana

Fernando Piñar, Ariel Rodríguez, Johan Venegas y Marcel Hernández, serán figuras claves en sus equipos en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. 25 de agosto La Nación

La Copa Centroamericana llega a su última fecha de grupos y los equipos costarricenses se juegan su clasificación a la segunda fase.

Como es la jornada final, los partidos se realizarán entre martes y jueves y se deben jugar a la misma hora, de acuerdo a la reglamentación del torneo, por lo que desde ya le contamos que los compromisos de dos de los equipos nacionales solo se estarán transmitiendo mediante la App de Disney+.

Al tener los derechos exclusivos la cadena internacional ESPN, uno de los partidos de cada grupo debe transmitirse por la app oficial y los conjuntos nacionales se verán afectados directamente al tener a cuatro representantes.

Asimismo, debe recordar que los partidos de la Copa Centroamericana se transmiten por las emisoras nacionales Columbia (98.7 FM), Monumental (98.5 FM) y Teletica radio (91.5 FM), las cuales poseen los derechos.

Jornada decisiva Copiado!